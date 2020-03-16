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منوعات

20 مليون شخص يجتاحون منصات الألعاب الإلكترونية خلال الحجر الصحي

الإثنين 16/مارس/2020 - 10:07 م
صدى البلد
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أحمد شريف
مع إغلاق البارات وعدم وجود أحداث رياضية منظمة، أصبحت منصة الألعاب Steam ملاذًا لمن هم في عزلة بسبب فيروسات التاجية.

ووفقًا لصحيفة " ديلي ميل"،شهدت  منصة الألعاب عدد قياسي من اللاعبين عبر الإنترنت من جميع أنحاء العالم في نهاية هذا الأسبوع، حيث وصل عددهم  أكثر من 20 مليون لاعب متصل في نفس الوقت.

كانت أعلى قمة فردية من حيث عدد اللاعبين بعد ظهر يوم الأحد عندما اتصل 20،312،000 لاعب في نفس الوقت،  وهو أكبر عدد في تاريخه البالغ 16 عامًا.

من بين 20 مليون مستخدم قاموا بتسجيل الدخول إلى تطبيق Steam يوم الأحد ، كان ما يقرب من 6.4 مليون مستخدم يلعبون لعبة بنشاط.
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