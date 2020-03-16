الشركة القابضة: قطع المياه نتيجة لزيادة العكارة بالنيل.. فيديو

قال ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب ، إن أى شىء يخص المياه من أعمال صيانة أو قطع للمياه يكون من خلال إعلان نوضح به ما سنقوم به.





وأضاف ممدوح رسلان خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع علي قناه الحدث اليوم، أن عند نزول الأمطار صرح رئيس الوزراء أنه من الممكن أن يكون هناك قطع للمياه، وهذا ما حدث، كما أننا لم نكن نعرف أنها ستنقطع أم لا ولكننا كنا نقدر الموقف وقتها.









وأوضح ممدوح رسلان، أن عند زيادة الأمطار فقدنا القدرة على السيطرة عليها، وهذا ما جعلنا نعمل على تخفيض المياه وعند زيادتها لجأنا إلى قطع المياه يوم الخميس.









وتابع ممدوح رسلان: أننا نعمل على نزح الشوارع الجانبية من المياه التي قد تكونت فيها نتيجة نزول الأمطار إلى الآن.





واستكمل ممدوح رسلان ، أن قطع المياه كان نتيجة ازدياد العكارة بالنيل اكثر من تحمل معداتنا لأن معداتنا مصممة على نسبة عكارة معينة.



