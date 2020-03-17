سكان منطقة ترعة السواحل بالوراق يشكون من استمرار قطع المياه

استغاثت السيدة سهام محمد، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من استمرار انقطاع المياه لليوم الثانى عن شارع عبد المجيد حسن بمنطقة ترعة السواحل بالوراق التابعة إلى محافظة الجيزة، ورغم تقديم العديد من الشكاوى لشركة مياه شرب نتضرر فيها من الانقطاع المستمر للمياه والتى حصلنا منها على العديد من الوعود بشأن عودة المياه للضخ بانتظام وعدم انقطاعها مرة أخرى ولكن لم يتم الاستجابة.

وتقول فى رسالتها: نعانى نحن سكان منطقة الوراق التابعة إلى محافظة الجيزة، من الانقطاع المستمر للمياه التى يتم قطعها وهو ما يتسبب فى معاناة كبرى خاصة لكبار السن.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360