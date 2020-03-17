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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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بين الناس

تشردنا من منازلنا .. أهالى قرية النزلة بالفيوم يناشدون بكسح المياه وتصليح البيوت التى تم تدميرها .. صور

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 01:01 م
صدى البلد
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وسام مختار

أستغاثت المواطنة أسماء على ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من غرق قرية النزلة التابعة لمركز يوسف الصديق على بمحافظة الفيوم بسبب مياه الأمطار.

 

وتقول فى رسالتها : أصبح جميع أسر قرية النزلة مشردين بسبب مياه الأمطار الغزيرة التى هدمت الكثير من المنازل فى القرية

مناشدة المسئولين بكسح المياه ومعالجة البيوت التى تم تدميرها وتسببت فى تشريد الأطفال .


 ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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