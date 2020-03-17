تشردنا من منازلنا .. أهالى قرية النزلة بالفيوم يناشدون بكسح المياه وتصليح البيوت التى تم تدميرها .. صور

أستغاثت المواطنة أسماء على ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها
موقع "صدى البلد"، من غرق قرية النزلة التابعة لمركز يوسف الصديق على
بمحافظة الفيوم بسبب مياه الأمطار.
وتقول فى رسالتها : أصبح جميع أسر قرية النزلة مشردين بسبب مياه
الأمطار الغزيرة التى هدمت الكثير من المنازل فى القرية
مناشدة المسئولين بكسح المياه ومعالجة البيوت التى تم تدميرها
وتسببت فى تشريد الأطفال .
ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى
القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو
من خلال رقم الواتس آب 01006735360