تشردنا من منازلنا .. أهالى قرية النزلة بالفيوم يناشدون بكسح المياه وتصليح البيوت التى تم تدميرها .. صور

أستغاثت المواطنة أسماء على ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من غرق قرية النزلة التابعة لمركز يوسف الصديق على بمحافظة الفيوم بسبب مياه الأمطار.

وتقول فى رسالتها : أصبح جميع أسر قرية النزلة مشردين بسبب مياه الأمطار الغزيرة التى هدمت الكثير من المنازل فى القرية

مناشدة المسئولين بكسح المياه ومعالجة البيوت التى تم تدميرها وتسببت فى تشريد الأطفال .





ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360