رئيس جامعة سوهاج: حجب نتيجة المتأخرين عن دفع الرسوم الدراسية «قانونى»

أكد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، عن حجب نتيجة الفصل الدراسي الأول للطلاب المتخلفين عن سداد الرسوم الدراسية للعام الجامعي2019/ 2020م، مضيفًا أن قرار حجب نتيجة الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات«قانونى»، وأنه صدر عقب إجتماع مجلس الجامعة شهر فبراير الماضى، ويتم تطبيقه طبقًا للقانون بناء على رأى قانونى، مؤكدًا أن القرار يسمح للطالب بدخول الامتحان، ولكن الحجب خاص بالنتيجة حتى يسدد الطالب مصروفاته، مشيرًا إلى وجود نصوص صريحة فى القانون تتيح للجامعة إتخاذ مثل تلك الإجراءات.





جاء ذلك خلال انعقاد مجلس كلية الآداب، فى جلسته الدورية لشهر مارس الجاري، بحضور الدكتور فتوح خليل عميد الكلية، والدكتور جمال طه، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور شعبان عبدالله، وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور محمد توفيق أمين المجلس ومدير وحدة ضمان الجودة بالكلية، والسادة رؤساء الأقسام ومديري الإدارات بالكلية، ومدير وحدة الخدمات الالكترونية، وذلك بقاعة مجلس الكلية بمبنى الجامعة الجديد بالكوامل.





وأكد عزيز أيضًا، أن الهدف من وراء القرار هو الحفاظ على حق الجامعة وحفظ المال العام المسئولين عنه أمام الجهات الرقابية، لافتًا إلى أن التهاون فى دفع المصروفات تعتبره الجهات الرقابية إهدارًا للمال العام وجزءًا من الفساد، وأن المصروفات شديدة الرمزية، وأن الجامعة تدفع وتتحمل عشرات أضعافها للطالب الواحد وبالتالى من عدم العدالة التهاون فى عدم تسديدها.





وأشار عزيز، إلى أن الجامعة تتحمل مصروفات الطلاب غير القادرين وتسددها بدلًا منهم من صندوق التكافل الاجتماعي، مؤكدًا أن جامعة سوهاج لم ترفض أى طلب، مضيفًا: « كل من تقدم ببحث اجتماعي وثبت أحقيته تم تسديد الرسوم عنه، لكن بعد البحث الإجتماعى وثبوت أن الطالب قادر على دفع المصروفات فهذا لن نتحمل مصروفاته وعليه تسديدها».





وفى سياق متصل، أعلن الدكتور فتوح خليل، عميد كلية الآداب بالجامعة،أنه تم الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات في جميع أقسام الكلية، وجاري مراجعة النتيجة، على ان يتم ظهورها نهاية الأسبوع الجاري، مطالبًا جميع الطلاب الغير مسددين سرعة سداد الرسوم الجامعية، منعًا لحجب نتائجهم في الفصل الدراسي الأول يناير2020م، تنفيذًا لقرار مجلس الجامعة، مشيرًا إلى أن حجب النتيجة يكون من الكنترول المختص وليس من إدارة شئون الطلاب.