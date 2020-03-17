بعد تخفيض سعر الفائدة 3%.. اقتصادية البرلمان تشيد بالقرار.. وتؤكد: يحدث رواج اقتصادي.. و3 عوائد مهمة وراءه

بدراوي: قرار خفض سعر الفائدة يشجع الاستثمار

مدحت الشريف: خفض سعر الفائدة 3% يشجع المشروعات الصغير ورجال الأعمال

برلماني: تخفيض سعر الفائدة يحدث رواج اقتصادي





قرر البنك المركزي المصري، أمس الاثنين، تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 3% على المعاملات المصرفية، نظرا للظروف والأوضاع الراهنة عالميا وما تلاها من الحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري بالتزامن مع برنامج الإصلاح الاقتصادي.





وتم تخفيض أسعار الفائدة بسبة 3% على المعاملات المصرفية ليصل سعر عائد الإيداع لنسبة 9.25% والاقتراض لليلة واحدة بنحو 10.25% والعملية الرئيسة لـ9.75% وسعري الائتمان والخصم عند 9.75%.





واتخذت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، ذلك الإجراء بشكل استثنائي لدعم الاقتصاد القومي على مستوى قطاعاته المختلفة.









وأيد نواب لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة 3% بشكل استثنائى وعاجل، مؤكدين أنه يأتي ضمن حزمة القرارات التي تتخذها الدولة لمواجهة الآثار الناجمة عن تأثير حرب فيروس كورونا على الاقتصاد.





وأوضح عدد من نواب اللجنة لـ"صدى البلد"، أن القرار يساهم في في إحداث رواج اقتصادي بتشجيع الاستثمار، تحفيز النشاط التجاري والصناعي بالمجتمع، فضلا عن خفض عجز الموازنة والدين العام الداخلي.





كما يساعد القرار رجال الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في استقرار مشروعاتهم، خاصة في ظل ضعف الإنفاق الاستهلاكي، كما يؤدي إلى استقرار الانتاج والعمالة.





وربط النواب بين القرار وانخفاض معدل التضخم، مؤكدين على وجود علاقة طردية بين معدل التضخم والفائدة، حيث يؤدي انخفاض الأول إلى انخفاض الثاني، ما يدل على أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح.





وأيد النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، قرار البنك المركزي بتخفيط سعر الفائدة 3%، مؤكدا أن القرار يساهم في إحداث رواج اقتصادي بتشجيع الاستثمار، تحفيز النشاط التجاري والصناعي بالمجتمع، فضلا عن خفض عجز الموازنة والدين العام الداخلي.





وأوضح بدراوي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض يهدف إلى حث المواطن على استخراج أمواله من البنوك واستثمارها في السوق من خلال التجارة وإقامة المشروعات، ما يحدث نوع من أنواع السيولة داخل السوق المصري، ويعود على الاقتصاد بالإيجاب.





وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، على وجود علاقة طردية بين التضخم وخفض الفائدة، فكلما انخفض معدل التضخم، تنخفض الفائدة، ما يدل على أننا نسير في الاتجاه الصحيح.





وأكد النائب مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، أهمية قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة 3% بشكل استثنائى وعاجل، مشيرًا إلى أنه يأتي ضمن حزمة القرارات التي تتخذها الدولة لمواجهة الآثار الناجمة عن تأثير حرب فيروس كورونا على الاقتصاد.





وأوضح النائب مدحت الشريف، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن خفض أسعار الفائدة يعني خفض فوائد الاقتراض أو الإيداع، وهو يسهم بشكل كبير في عمل نوع من التنمية الاقتصادية، ومساعدة رجال الأعمال وأصحاب المشروعات الغيرة والمتوسطة، في استقرار مشروعاتهم، خاصة في ظل ضعف الإنفاق الاستهلاكي.



