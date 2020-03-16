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حوادث

ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من المخدرات في الإسكندرية

الإثنين 16/مارس/2020 - 11:18 م
ضبط متهمين
ضبط متهمين
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أ ش أ
تمكن ضباط مباحث مكافحة المخدرات بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من مخدر "الحشيش" بقصد الاتجار.

وكانت معلومات قد وردت لضباط مباحث مكافحة المخدرات بالمديرية تفيد بقيام عاطلين بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمزاولة نشاط إجرامي بالاتجار في المواد المخدرة، وبعد التأكد من سلامة التحريات وتقنين الإجراءات، تم ضبطهما وبحوزتهما 140 "طربة" لمخدر الحشيش، ومبالغ مالية، وهاتفي محمول بقصد الاتصال بعملائهما.

بمواجهة المتهمين اعترفا بما هو منسوب إليهما، وتم التحفظ على المضبوطات، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.
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