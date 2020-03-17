بعد ارتفاع أسعار المنتجات الطبية.. غرامة بالحبس و 2 مليون جنيه غرامة.. وصحة النواب: 150% زيادة بسبب المنتجين وتجار الجملة

الحبس سنة وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة محتكر السلع والأدوات الطبية





برلماني: قانون حماية المستهلك يجرم رفع أسعار الأدوات الطبية.. وهذه عقوبة المخالفين





زادت بنسبة 150%.. تحرك عاجل من النواب ضد ارتفاع أسعار المنتجات الطبية













أصبح هناك تكالب كبير من المواطنين على شراء السلع، مع انتشار فيروس كورونا، وظهرت بعض الممارسات الاحتكارية، تتعلق باختفاء بعض السلع والأدوات الطبية، أو زيادة أسعارها، على الرغم من توافرها بشكل مطمئن كما أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم.









قال مدبولي: "القرارات التي تتخذها الحكومة كإجراء احترازية لها بعد اقتصادي أيضا، لافتا إلى أن هناك تكالب من قبل المواطنين على شراء السلع رغم أننا لدينا رصيد كبير من السلع يكفينا لشهور طويلة، مطالبا المواطنين عدم الشراء بكميات"٠





كما وجه رئيس الوزراء، وزير الداخلية والتموين والتموين باتخاذ إجراءات شديدة مع من يمارس إخفاء السلع أو زيادة أسعارها.









وبالتزامن مع توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي بالتعامل الحازم مع المحتكرين، نستعرض بعض مواد قانون حماية المستهلك، التي تحارب الاحتكار، ونصت المادة 8 من القانون، على أن لرئيس الوزراء تحديد السلع الاستراتيجية، وتجريم اخفائها، ويدخل ضمنها الكمامات والأدوات الطبية، التي أصبحت محل احتكار من البعض، وبالتالي أصبح ضروريا اخضاعها لقانون حماية المستلك، بحسب تصريحات للنائب مدحت الشريف، عضو البرلمان.









ووفقًا لقانون حماية المستهلك فإن من يخالف المادة رقم 8 الخاصة بإخفاء السلع الاستراتيجية، يتم محاسبته بنص المادة رقم 71 من القانون نفسه، والتي تنص على "الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن ملوني جنيها، أو ما يعادل قيمة البضاعة "أيهما أكبر".









وعبر النائب سامي المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب، اسنتياءه من ارتفاع أسعار المنتجات الطبية، الواقية من فيروس كورونا، مؤكدًا أن السبب الرئيسي في هذه الأزمة هم تجار الجملة والمصنعين وليست الصيدليات فقط.





وقال النائب سامي المشد، في تصريحت خاصة لـ "صدى البلد"، إن: " 75%من المنتجات الطبية يعود ارتفاع أسعار لتجار الجملة والمصنعين"، مضفًا بأن الطبية زادت أسعارا بنسبة تتراوح من 100% إلى 150%، وهذا استغلال صريح، يجب مواجهته بكل حزم.





وأضاف أمين سر لجنة الشئون الصحية بالبرلمان أن اللجنة تتواصل مع وزارة الصحة بشأن ارتفاع أسعار المنتجات الطبية للواقية من فيروس كورونا، وقد أبدت استيائها من الأمر، لاسيما وأن الفيروس يعتبر حالة طارئة لا يجوز فيها الاستغلال بأي حال.



