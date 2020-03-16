جهاز حراري للكشف عن كورونا.. الأهلي يقلص عدد ساعات العمل للعاملين ويغلق أبوابه الثامنة مساء

قررت إدارة النادي إغلاق أبواب المقر الرئيسي بالجزيرة وفرعي مدينة نصر والشيخ زايد يوميا في الثامنة مساءً، إضافةً إلى تقليص عدد ساعات العمل اليومية بالنسبة للعاملين به إلى خمس ساعات.





كان قرار إدارة النادي تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي إلى فيروس كورونا، وحفاظًا على السلامة العامة للجميع داخل أسرة الأهلي، وفقًا لما صرح به العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي.





وكانت الإدارة التنفيذية بالنادي واصلت جهودها الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وذلك من خلال تكثيف عمليات التعقيم المستمرة في كل أرجاء النادي، حفاظًا على السلامة العامة للأعضاء وجميع العاملين.





وبدأ الأهلي خطوات التصدي لفيروس كورونا بتنظيم ندوة بعنوان «فيروس كورونا وطرق الوقاية»، بحضور الدكتور هشام الخياط، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية، زميل جامعة هارفارد، والجمعية الأمريكية للكبد.





وتواصلت الإجراءات باستمرار عمليات التعقيم الكامل لكل الأسطح والأرضيات والأجهزة المختلفة داخل النادي، سواء في الصالات الرياضية أو الجيم وكذلك غرف الملابس والحمامات، والحفاظ على نظافة جميع المنشآت والأفراد، من خلال وجود أماكن لتعقيم الأيدي أثناء الدخول من بوابات النادي وأماكن التجمع الخاصة بالأعضاء أو اللاعبين أو العاملين، مثل حمامات السباحة والصالات الرياضية والمنافذ، مع عدم استخدام أكواب الزجاج.





ووفرت الإدارة جهاز كشف ارتفاع درجة الحرارة، طبقًا للإجراءات الوقائية، للحفاظ على الأعضاء واللاعبين وجميع الأجهزة المختلفة في كل الألعاب، بالإضافة إلى العاملين داخل النادي.





وطالبت إدارة الأهلي أعضاء النادي والأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين وجميع العاملين وكذلك الجماهير اتباع الإجراءات الوقائية، حفاظًا على سلامة جميع أبناء الوطن، انطلاقًا من دور الأهلي المجتمعي في مواجهة مثل تلك الأزمات.



