اللجنة البارالمبية تكرم لاعبي الباراتايكوندو المؤهلين لبارالمبياد طوكيو .. صور

قامت الدكتورة حياة خطاب رئيسة اللجنة البارالمبية المصرية و يرافقها لفيف من أعضاء اللجنة بتكريم لاعبي البارا التايكوندو سلمي علي و محمد الزيات بعد تأهلهم مؤخرا البارالمبياد طوكيو كما قامت بتكريم كل من اللاعبة آمال خلاف و اللاعب أحمد البوهي لما قدموه من آداء مشرف خلال التصفيات كما حرصت علي تكريم الدكتورة سحر عبد الحق رئيسة لجنة البارا بالاتحاد المصري للتايكوندو و الكابتن هاني علي مدرب المنتخب و الدكتورة أماني عبد الفتاح طبيبة منتخب البارا و الدكتورة صفوة عبد الحق مدربة اللياقة البدنية.









و حضر التكريم عمرو سليم رئيس مجلس إدارة الاتحاد و عضو مجلس ادارة اللجنة الاولمبية المصرية و معه الحاج احمد سلطان عضو مجلس ادارة الاتحاد و القائم بأعمال المدير التنفيذي و المشرف علي نشاط البارالمبية.









و قامت الدكتورة حياة بتوجيه الشكر لعمرو سليم لاهتمامه منذ توليه رئاسة الاتحاد بتكوين فريق قوي للبارا تايكوندو و شمله برعايته و اهتمامه حتي اصبح قادرا علي المنافسة العالمية في وقت قصير و استعداده في تحقيق ميدالية بارالمبية باذن الله.









و من جانبه قام الكابتن عمرو سليم بتوجيه الشكر للدكتورة حياة خطاب للاهتمام بفريق البارا و الي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة لرعايته الدائمة لكل أنشطة التايكوندو كما وجه رئيس الاتحاد شكره أيضا للجنة الأولمبية المصرية بقيادة المهندس هشام حطب لتعاونها الدائم .









كما أشاد رئيس الاتحاد بالجهد الكبير المبذول من كافة أعضاء لجنة البارا و المشرف عليها و اللجنة الفنية بالاتحاد و اللاعبين و أولياء امورهم و تقدم رئيس الاتحاد بالشكر للبنك الأهلي المصري الراعي الرسمي للاتحاد علي رعايته الناجحة للاتحاد.