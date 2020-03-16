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رياضة

اللجنة البارالمبية تكرم لاعبي الباراتايكوندو المؤهلين لبارالمبياد طوكيو .. صور

الإثنين 16/مارس/2020 - 10:43 م
البارا تايكوندو
البارا تايكوندو
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محمد رشاد
قامت الدكتورة حياة خطاب رئيسة اللجنة البارالمبية المصرية و يرافقها لفيف من أعضاء اللجنة بتكريم لاعبي البارا التايكوندو سلمي علي و محمد الزيات بعد تأهلهم مؤخرا البارالمبياد طوكيو كما قامت بتكريم كل من اللاعبة آمال خلاف و اللاعب أحمد البوهي لما قدموه من آداء مشرف خلال التصفيات كما حرصت علي تكريم الدكتورة سحر عبد الحق رئيسة لجنة البارا بالاتحاد المصري للتايكوندو و الكابتن هاني علي مدرب المنتخب و الدكتورة أماني عبد الفتاح طبيبة منتخب البارا و الدكتورة صفوة عبد الحق مدربة اللياقة البدنية.


و حضر التكريم عمرو سليم رئيس مجلس إدارة الاتحاد و عضو مجلس ادارة اللجنة الاولمبية المصرية و معه الحاج احمد سلطان عضو مجلس ادارة الاتحاد و القائم بأعمال المدير التنفيذي و المشرف علي نشاط البارالمبية.


و قامت الدكتورة حياة بتوجيه الشكر لعمرو سليم لاهتمامه منذ توليه رئاسة الاتحاد بتكوين فريق قوي للبارا تايكوندو و شمله برعايته و اهتمامه حتي اصبح قادرا علي المنافسة العالمية في وقت قصير و استعداده في تحقيق ميدالية بارالمبية باذن الله.


و من جانبه قام الكابتن عمرو سليم بتوجيه الشكر للدكتورة حياة خطاب للاهتمام بفريق البارا و الي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة  لرعايته الدائمة لكل أنشطة التايكوندو كما وجه رئيس الاتحاد شكره أيضا للجنة الأولمبية المصرية بقيادة المهندس هشام حطب لتعاونها الدائم .


كما أشاد رئيس الاتحاد بالجهد الكبير المبذول من كافة أعضاء لجنة البارا و المشرف عليها و اللجنة الفنية بالاتحاد و اللاعبين و أولياء امورهم و تقدم رئيس الاتحاد بالشكر للبنك الأهلي المصري الراعي الرسمي للاتحاد علي رعايته الناجحة للاتحاد.
اللجنة البارالمبية تكرم لاعبي الباراتايكوندو المؤهلين لبارالمبياد طوكيو .. صور
اللجنة البارالمبية تكرم لاعبي الباراتايكوندو المؤهلين لبارالمبياد طوكيو .. صور
اللجنة البارالمبية تكرم لاعبي الباراتايكوندو المؤهلين لبارالمبياد طوكيو .. صور
اللجنة البارالمبية تكرم لاعبي الباراتايكوندو المؤهلين لبارالمبياد طوكيو .. صور
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