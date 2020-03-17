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برلمان

حازم حمدي: يجب التحرك على كل الأصعدة لمواجهة فيروس كورونا وعلى المواطنين التزام المنازل

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 02:56 ص
صدى البلد
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معتز الخصوصي
أكد المهندس حازم الجندي، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، صحة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعليق الدراسة في جميع المدارس والجامعات على مستوى الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكر المهندس حازم الجندي أن حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء أبوشقة كان أول حزب سياسي في مصر يسخر كافة إمكانياته ولجانه ويقوم بدوره الريادي والاجتماعي للتوعية والتثقيف الطبي لكافة المصريين وأشاد بالقرار الحكيم والاستجابة السريعة للمستشار بهاء أبوشقة بتشكيل لجنة طوارئ طبية من الأطباء المتخصصين لتقديم كافة أوجه الدعم الطبي والتثقيفي للمواطن المصري مؤكدا أن بيت الأمة يبرهن دائما علي دوره الوطني والاجتماعي تجاه كافة أبناء الوطن داعما للدولة المصرية.

وقال الجندي، في تصريحات له ، إنه يجب التحرك على كافة الأصعدة والمستويات في مختلف المحافظات لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد خاصة مع توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص 100 مليار جنيه لوضع خطة شاملة لمواجهة كورونا.

وأشار مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، إلى ضرورة تشديد الرقابة من قبل المحافظات وإصدار تعليمات مشددة لها من وزارة التنمية المحلية والمتابعة الدورية لغلق مراكز الدروس الخصوصية والحضانات خلال فترة الـ14 يومًا التي حددتها الحكومة لتعليق الدراسة بمختلف أنحاء الجمهورية.

وطالب المهندس حازم الجندي، المواطنين، بضرورة اتباع تعليمات وإرشادات الصحة للوقاية من فيروس كورونا وتجنب التعرض لأية مخاطر قد تؤدي إلى انتشار الفيروس، وأنه قد آن الأوان ليقوم المواطن هو الآخر بدور فعال في الأزمة مطالبًا بضرورة التزام المنازل وعدم الخروج منها إلا في حالات الضرورة القصوى، وعدم ترديد وتداول الشائعات وان تكون مرجعيتنا جميعا البيانات الصادرة عن الحكومة المصرية فقط.
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