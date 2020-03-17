لتفادي الإصابة بكورونا.. نصائح هامة لركن سيارتك أسبوعين

بعد إعلان الجهات المعنية في مصر ضرورة ملازمة المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى خاصة بعد اعلان وزارة الصحة ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد فيجب علينا جميعا اتباع هذة القرارات حفاظا على صحتنا و بلدنا .







في هذا السياق نعرض عليكم بعض النصائح لتخزين سياراتكم و ركنها فترة طويلة بشكل جيد دون وقوع اي خسائر أو تلفيات بها لأنه كما نعلم ان السيارات تتلف عند تخزينها بشكل خاطئ .







العوامل الجوية الطبيعية مثل (أشعة الشمس ، والرطوبة، والغبار لها تأثير سلبي على السيارة ككل سواء على الجسم الصاج أو بعض أجزاء مكونات السيارة الداخلية، لأنها تساعد على حدوث صدأ أو تآكل أسطح الأجزاء المعدنية,أو تلف الأجزاء المطاطية.

لذا يجب عليك اتباع الخطوات التالية لتفادي اي خسائر :



يجب فحص السيارة للوقوف على الحالة الفنية للسيارة وأثناء الفحص يراعي منع آي تسريب للماء أو الوقود أو للزيت ..الخ و تغير آي خراطيم أو وصلات مطاطية بها تشققات، مثل خراطيم المياه – خراطيم الوقود – إطارات العجل .

مراجعة مستوى الزيوت بالمحرك, وصندوق التروس,والكرونة,وخزنة زيت الفرامل وخزنة زيت الدبرياج, وخزنة زيت الباور ستيرنج و مراجعة مستوى المياه في الردياتير، و قربة مياه الردياتير،ومستوى مياه البطارية .

وضع عصا تغيير السرعات لصندوق التروس في وضع الحياد ،وذراع فرامل اليد في وضع عدم تشغيل وملء خزان الوقود (التنك) بالوقود منعا لتكون صدا داخلي بجسم الخزان من تأثير الهواء الجوي المُحمل بالرطوبة

تخزن السيارة في مكان جيد التهوية،ونظيف وغير معرض لأشعة الشمس المباشرة و بعيدا عن أعمدة الانارة و بعيدا عن الأشجار،وتساقط ورق الشجر المباشر على السيارة .

