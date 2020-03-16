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محافظات

تعليق العمل بالبصمة الإلكترونية داخل المصالح والهيئات الحكومية في بورسعيد

الإثنين 16/مارس/2020 - 11:01 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
قرر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد  اليوم الاثنين ، تعليق العمل بالبصمة في الحضور والانصراف للعاملين وكذلك دفاتر الإمضاء على أن يتم استبدالهم بكشف من خلال مدير كل ادارة  داخل المصالح والمؤسسات الحكومية بالمحافظة كإجراء وقائي لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وشدد المحافظ  على تعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير ضمن عدد من الإجراءات التي اتخذتها محافظة بورسعيد لتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين بما يضمن سير العمل بفاعلية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ بورسعيد مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة  بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد ورؤساء الأحياء.
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