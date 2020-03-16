13 ألف عسكري مهددون.. كارثة جديدة تهدد الجيش الأمريكي بسبب فيروس كورونا

نفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الإثنين، التقارير التي أفادت بوجود إصابات بين عسكرييها المتواجدين في أفغانستان بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وحسب موقع "ذا هيل"، قال مسئولو البنتاجون إن الأخبار المتداولة بشأن وجود إصابات في القوات الأمريكية بفيروس كورونا غير صحيحة، وأشاروا إلى عدم وجود أجهزة اختبار عدوى كورونا من الأساس هناك.





وأوضح البنتاجون أن اختبارات كورونا كانت متاحة بسهولة، ولكنهم ليس لديهم الجهاز المطلوب داخل البلاد للكشف عن النتائج، لذا يجب شحن الاختبارات إلى أقرب مختبر عسكري في ألمانيا.





وقال جراح هيئة الأركان المشتركة، الجنرال بول فريدريكس للصحفيين :"لست على علم بأي نفص في الاختبارات. أعتقد أنه كان هناك بعض القلق إزاء حقيقة أن المعدات اللازمة لإجراء الاختبارات ، هذا الجهاز المعين، ليست في أفغانستان وهذا صحيح".





وأشار الموقع إلى إن تعرض القوات الامريكية في أفغانستان للإصابة بفيروس كورونا يعد مصدر قلق كبير، حيث يوجد ما يقدر بـ 13 الف من أفراد الخدمة في الجيش الامريكي معرضون للإصابة بفيروس كورونا منذ أن فتحت أفعانستان حدودها مع إيران التي لديها ثالث أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم بنحو 15000 حالة.





وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت في وقت سابق من مساء اليوم، إصابة 37 من منتسبيها بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، من بينهم 18 من العسكريين.





وقالت الوزارة إنه تم وضع وزير الدفاع مارك إسبر ونائبه في الحجر الصحي للاشتباه في إصابتهما.





وألغت الوزارة تدريبات عسكرية في إفريقيا "أفريكان ليون 2020"، بسبب تفشي فيروس كورونا.





وتقول أفغانستان إن لديها 21 حالة مؤكدة مصابة بفيروس كورونا.



