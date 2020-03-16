AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

13 ألف عسكري مهددون.. كارثة جديدة تهدد الجيش الأمريكي بسبب فيروس كورونا

الإثنين 16/مارس/2020 - 10:57 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
نفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الإثنين، التقارير التي أفادت بوجود إصابات بين عسكرييها المتواجدين في أفغانستان بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وحسب موقع "ذا هيل"، قال مسئولو البنتاجون إن الأخبار المتداولة بشأن وجود إصابات في القوات الأمريكية بفيروس كورونا غير صحيحة، وأشاروا إلى عدم وجود أجهزة اختبار عدوى كورونا من الأساس هناك.

وأوضح البنتاجون أن اختبارات كورونا كانت متاحة بسهولة، ولكنهم ليس لديهم الجهاز المطلوب داخل البلاد للكشف عن النتائج، لذا يجب شحن الاختبارات إلى أقرب مختبر عسكري في ألمانيا.

وقال جراح هيئة الأركان المشتركة، الجنرال بول فريدريكس للصحفيين :"لست على علم بأي نفص في الاختبارات. أعتقد أنه كان هناك بعض القلق إزاء حقيقة أن المعدات اللازمة لإجراء الاختبارات ، هذا الجهاز المعين، ليست في أفغانستان وهذا صحيح".

وأشار الموقع إلى إن تعرض القوات الامريكية في أفغانستان للإصابة بفيروس كورونا يعد مصدر قلق كبير، حيث يوجد ما يقدر بـ 13 الف من أفراد الخدمة في الجيش الامريكي معرضون للإصابة بفيروس كورونا منذ أن فتحت أفعانستان حدودها مع إيران التي لديها ثالث أكبر  عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم بنحو 15000 حالة.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت في وقت سابق من مساء اليوم، إصابة 37 من منتسبيها بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، من بينهم 18 من العسكريين.

وقالت الوزارة إنه تم وضع وزير الدفاع مارك إسبر ونائبه في الحجر الصحي للاشتباه في إصابتهما.

وألغت الوزارة تدريبات عسكرية في إفريقيا  "أفريكان ليون 2020"، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتقول أفغانستان إن لديها 21 حالة مؤكدة مصابة بفيروس كورونا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الكونجرس يتخذ إجراءات للسماح لموظفيه بالعمل عن بعد بسبب كورونا

البنتاجون: إصابة عسكري بقوات المارينز بـ فيروس كورونا المستجد

وزير الدفاع الأمريكي: أولويتي حماية العسكريين وأسرهم من فيروس كورونا

البنتاجون: إصابات في صفوف الجيش الأمريكي بكورونا

بعد تفشي كورونا.. قرار عاجل من الجيش الأمريكي

الجيش الأمريكي يعلن أول إصابة بكورونا على إحدى سفنه

ترشيحاتنا

نيويورك تايمز تتراجع: مصابو كورونا في مصر 110 فقط

بيان عاجل للحكومة بشأن مجانية التحاليل اللازمة لفيروس كورونا

بـ الكمامة.. شمس الكويتية تبهر متابعيها بإطلالة عصرية.. شاهد

تعرف على موعد تطبيق قرار تخفيض أعداد الموظفين بسبب كورونا ..فيديو

المتحدث العسكري : المروحيات العسكرية لم ترش مبيدات ضد فيروس كورونا في المحافظات

الأهلي يحسم موقف شريف إكرامي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيونداي hundai تطرح موديلا جديدا في مصر .. صور

حجر منزلي أم حبس إجباري .. كيف غير فيروس كورونا الحياة الاجتماعية في مصر

أسعار السيارات الفرنسية في مصر بعد تخفيض بيجو 60 ألف جنيه .. صور