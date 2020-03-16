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بكري يكشف علاقة قطر بـ تزييف الجارديان لـ أعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر

الإثنين 16/مارس/2020 - 10:58 م
مصطفى بكري
مصطفى بكري
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هاني حسين
علق الإعلامي والنائب البرلماني مصطفى بكري، على تقرير الجارديان المضلل عن أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر، قائلاً "لا أعرف أي أساس استندت إليه الجارديان في تحديد أعداد الحالات المصابة في مصر".


وأضاف مصطفى بكري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن منظمة الصحة العالمية نفت هذا الأمر، وأكدت أنها لا تعلم منهجية هذا البحث، والمنظمة تصدر بيانات مشتركة مع وزارة الصحة وأن هناك شفافية في التعامل.


وتابع مصطفى بكري "ليس لدى الحكومة ومنظمة الصحة العالمية ما يتم إخفاؤه، ومنظمة الصحة العالمية طرف مشترك في كل الخطوات التي يتم اتخاذها حيال فيروس كورونا".


وأكمل مصطفى بكري "الجارديان تخلت عن المنهجية والمسؤولية الأخلاقية، وقامت بتزييف الحقائق بهدف ضرب الاستقرار وثقة المواطن في الدولة"، مضيفا "نحن أمام أجندة محددة تستهدف إرسال رسائل معينة معتمدين على معلومات مغلوطة".


ولفت مصطفى بكري إلى أن "هناك قواسم مشتركة بين الجارديان والجزيرة والأبواق الإخوانية التي تستهدف مصر، وقطر اشترت حوالي 20% من الجارديان".

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