AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

5 مميزات لـGoogle Maps..تعرف عليها

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 03:59 ص
5 مميزات لـ Google
5 مميزات لـ Google Maps..تعرف عليها
Advertisements
قسم التكنولوجيا
يعتمد عدد كبير من المستخدمين على تطبيق Google Maps و خصوصا أصحاب السيارات، لدرجة أنه أصبح لا غنى عنه فى المشاوير اليومية لمعرفة حركة المرور و البحث عن الأماكن التى لا يمكنهم الوصول إليها بسهولة. 

وبحسب CNET التقنى، هناك بعض المميزات التى توفرها شركة جوجل من خلال تطبيق Google Maps، نستعرض أبرز تلك المميزات فى القائمة التالية:

1- خدمة ترجمة أسماء وعناوين الأماكن 
تحتوي خرائط Google على ميزة جديدة تتيح للمستخدمين الحصول على ترجمة Translate لأسماء المطاعم والأماكن الأخرى التي يحتاجون إليها أثناء السفر إلى دول أجنبية، مما يوفر الجهد والوقت للأشخاص المسافرين. 

2- تحديد  المسافات  بين الأماكن distance 
يوفر تطبيق جوجل ماب خاصية تحديد المسافات بين الأماكن التى يريدون الذهاب إليها معرفة عدد الكيلومترات بالتفصيل، من خلال اختيار نقطة البداية و تحديد قياس المسافة Measure distance ثم مكان التوقف. 

3- خدمة الدليفري لتوصيل الطعام  Order food
يقدم تطبيق جوجل Maps خاصية عرض المطاعم القريبة التى يحتاج إليها المستخدمين عند البحث  للحصول على الطعام، بالإضافة إلى قائمة الإتصالات بالمطاعم و عرض أرقام الدليفرى للتوصيل من خلال الضغط على Delivery. 

4- تخصيص رمز معين أثناء الحركة
عند إستخدام التطبيق أثناء الحركة يصعب تحديد الأسهم على الخريطة، لكن تطبيق جوجل ماب وفر ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تغيير لون أسهم الإتجاهات إلى رموز و أشكال أكثر وضوحًا، وهذه الخاصية متوفرة فقط لأجهزة iPhone ونظام تشغيل ios حتى الآن. 

5 ـ استخدام التطبيق فى الأماكن الصعب الوصول إليها 
يمكنك استخدام خرائط Google للمساعدة في الوصول إلى الأماكن غير المعروفة والتى من الصعب الوصول إليها، حيث يقوم بعرض الطرق والمطاعم والمحلات التجارية القريبة من المستخدمين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

احتفالا بمرور 15 عاما على إطلاقها.. جوجل تطلق تحديثا لخرائطها

Google تختبر تبويباً جديداً للتنقل في خرائطها

Google Maps تقدم خدمة جديدة للمواصلات العامة في دبي

مفاجأة لملايين المستخدمين.. هواوي توجه ضربة قاتلة لجوجل

نزل تحديث Google Maps الجديد..اعرف منيوز المطاعم

5 أشياء لا تعرفها عن Apple Maps ..عليك استخدامها

ترشيحاتنا

مجدي عبد الغني: استمرار رمضان صبحي مع الأهلي مستحيل لهذا السبب

اسم جديد من ترامب لفيروس كورونا.. واللقاح المضاد في مراحل التجارب

أهم الأخبار .. حجر صحي لـ 300 أسرة بالدقهلية .. تخفيض عدد العاملين بالحكومة .. وأمطار وطقس شديد البرودة غدا

لمواجهة فيروس كورونا.. ناصر البرنس يغلق المحل ويتبرع بمليون جنيه لـ التعليم أون لاين

5 قرارات.. العدل جروب يصدر بيانا لمواجه كورونا

نشرتها جارديان وسقط فيها البرادعي كعادته.. حكاية تغريدة تحولت إلى دراسة مفبركة عن ضحايا كورونا فى مصر

AdvertisementS

عاجل.. قرار محتمل من وزير التربية والتعليم يهم الطلاب خلال أيام.. فيديو

اخبار الفن.. إصابة محمد حماقي بـ كورونا.. حادث مروع لـ شريف سلامة.. إجراء مفاجئ في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

الحكومة : تطبيق تخفيض عدد العاملين في المصالح الحكومية بشكل كامل الأربعاء

أسامة هيكل للمواطنين: نأمل عدم تطبيق السيناريو الثالث بسبب كورونا .. شاهد

المصائب لا تأتي فرادى.. كويكب صغير يضرب الأرض يوم 29 أبريل المقبل

بعد خطوبتهما.. قرار صارم من أحمد أبو هشمية عن زواجه من ياسمين صبرى.. شاهد

10 مواد بشأن قرار تخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية

محطات إنذار على حدود ليبيا والسودان.. حقيقة غزو الجراد لمصر.. تفاصيل

تفاصيل مثيرة عن خناقة رمضان وبادجي في مران الأهلي

وزيرة الصحة: وضع 300 أسرة تحت الحجر الصحي في الدقهلية .. فيديو

الصحة:وفاة اثنين واصابة 40 حالة جديدة بـ كورونا وإجراءات وقائية مشددة بـ 3 محافظات

بعد زيادة سعر المطهرات.. إليك معقما منزليا رخيصا يقتل كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس غريبة.. مى الغيطى تتألق فى أحدث جلسة تصوير

بعد زيادة سعر المطهرات.. إليك معقما منزليا رخيصا يقتل كورونا

بفستان جلد قصير.. زوجة مصطفى فهمى تستعرض أناقتها فى أحدث ظهور لها