5 مميزات لـGoogle Maps..تعرف عليها

يعتمد عدد كبير من المستخدمين على تطبيق Google Maps و خصوصا أصحاب السيارات، لدرجة أنه أصبح لا غنى عنه فى المشاوير اليومية لمعرفة حركة المرور و البحث عن الأماكن التى لا يمكنهم الوصول إليها بسهولة.





وبحسب CNET التقنى، هناك بعض المميزات التى توفرها شركة جوجل من خلال تطبيق Google Maps ، نستعرض أبرز تلك المميزات فى القائمة التالية:





1- خدمة ترجمة أسماء وعناوين الأماكن

تحتوي خرائط Google على ميزة جديدة تتيح للمستخدمين الحصول على ترجمة Translate لأسماء المطاعم والأماكن الأخرى التي يحتاجون إليها أثناء السفر إلى دول أجنبية، مما يوفر الجهد والوقت للأشخاص المسافرين.





2- تحديد المسافات بين الأماكن distance

يوفر تطبيق جوجل ماب خاصية تحديد المسافات بين الأماكن التى يريدون الذهاب إليها معرفة عدد الكيلومترات بالتفصيل، من خلال اختيار نقطة البداية و تحديد قياس المسافة Measure distance ثم مكان التوقف.





3- خدمة الدليفري لتوصيل الطعام Order food

يقدم تطبيق جوجل Maps خاصية عرض المطاعم القريبة التى يحتاج إليها المستخدمين عند البحث للحصول على الطعام، بالإضافة إلى قائمة الإتصالات بالمطاعم و عرض أرقام الدليفرى للتوصيل من خلال الضغط على Delivery.





4- تخصيص رمز معين أثناء الحركة

عند إستخدام التطبيق أثناء الحركة يصعب تحديد الأسهم على الخريطة، لكن تطبيق جوجل ماب وفر ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تغيير لون أسهم الإتجاهات إلى رموز و أشكال أكثر وضوحًا، وهذه الخاصية متوفرة فقط لأجهزة iPhone ونظام تشغيل ios حتى الآن.





5 ـ استخدام التطبيق فى الأماكن الصعب الوصول إليها

يمكنك استخدام خرائط Google للمساعدة في الوصول إلى الأماكن غير المعروفة والتى من الصعب الوصول إليها، حيث يقوم بعرض الطرق والمطاعم والمحلات التجارية القريبة من المستخدمين.



