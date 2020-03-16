محمد بن زايد للإماراتيين: تحلوا بالإيجابية والتفاؤل للانتصار على فيروس كورونا









وكتب بن زايد على حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " ‏أدعوكم إلى التحلى بالإيجابية وروح التفاؤل التي تعلمناها من والدنا زايد في مواجهة التحديات كافة ، وأن نخلق من التحديات فرص نجاح.









آباؤنا وأجدادنا مروا بأزمات عديدة واجهوها بالصبر والأمل والتفاؤل، ما أحوجنا اليوم الى الاقتداء بهم.









وحازت التغريدة على اعجاب كبير من المتابعين وجاءت التعليقات كالاتى :









‏‎الله يحفظك ويطول في عمرك 💙.





‏‎الله يقدرنا على رد الجميل لك.





‏‎قائد يعمل بجهد متواصل لمحاربة هذا الوباء حفظك الله ورعاك سيدي.♥️.





أدعوكم إلى التحلى بالإيجابية وروح التفاؤل التي تعلمناها من والدنا زايد في مواجهة التحديات كافة ، وأن نخلق من التحديات فرص نجاح..آباؤنا وأجدادنا مروا بأزمات عديدة واجهوها بالصبر والأمل والتفاؤل، ما أحوجنا اليوم الى الاقتداء بهم. pic.twitter.com/sI5BvNKLw0 — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) March 16, 2020

ناشد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى ، المواطنين بالتحلى بالإيجابية وروح التفاؤل فى مواجهة فيروس كورونا .