حملات تفتيشية بصحة أسوان على الأسواق لمواجهة فيروس كورونا.. صور





وفى هذا الإطار رصدت " صدى البلد " قيام مكتب مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بمدينة دراو بحملة مرورية للتفتيش على الأسواق.





وقد تم المرور على المقاهي ومحلات ومنافذ العصائر والمرطبات لمتابعة تنفيذ قرارات منع استخدام الأكواب الزجاجية والتنويه على استخدام خراطيم الشيشية البلاستيكية المعدة للاستخدام الواحد وذلك تجنبًا للعدوى.





وتمكنت جهود المراقبة من تحرير 22 محضر جنحة صحية للمخالفين، إضافة إلى تحرير 3 غلق إداري لمنشآت غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية، وإعدام 135 لتر زيت غير صالح للاستهلاك الآدمي، وإعدام ٤٥ كيلوجرام أغذية طازجة غير صالحة، وجارى تكثيف الحملات على الأسواق.





ويأتى تنفيذ كل هذه الجهود طبقًا لتوجيهات محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، والدكتور ايهاب عماد حنفي وكيل مديرية الشؤون الصحية لحماية صحة وسلامة المواطنين.





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تستكمل الأجهزة المعنية بمديرية الشئون الصحية بأسوان بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المختصة لتكثيف أعمالها المستمرة من خلال الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.