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حوادث

نظر محاكمة 215 متهما في قضية كتائب حلوان

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 01:01 ص
شعار النيابة
شعار النيابة
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رامي المهدي

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة في طرة، اليوم ، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، محاكمة 215 متهما والمعروفة إعلاميا بـ"كتائب حلوان" .


وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.


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