أهم الأخبار .. حجر صحي لـ 300 أسرة بالدقهلية .. تخفيض عدد العاملين بالحكومة .. وأمطار وطقس شديد البرودة غدا

نشر موقع "صدى البلد"، عددا من الأخبار والموضوعات الهامة على مدار الساعات الماضية ، نستعرضها من خلال التقرير التالي :









كشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان عن وضع 300 أسرة فى محافظة الدقهلية تحت الحجر الصحى بعد ظهور عدد من المصابين بفيروس كورونا داخل قريتهم والتى أظهرت النتائج ايجابيتها

وتابعت وزيرة الصحة أن الوزارة اكتشفت الحالات الإيجابية بعد فحص عدد كبير من المخالطين للحالات المصابة مشيرة إلى أنه تم اتخاذ إجراءات احترازية كبيرة لضمان عدم انتشار الفيروس .





أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عن تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد المصابين إلى 166 حالة، بالإضافة الي تسجيل حالتي وفاة جديدتين.





يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الثلاثاء، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، يصاحبه سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة بالبلاد والرياح معتدلة إلى نشطة على القاهرة والوجه البحري.





أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، والذى يأتى ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.





قرر قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، تعليق اجتماع الأربعاء الأسبوعي حتى عيد القيامة المجيد، على أن يلقي قداسته العظة الأسبوعية في موعدها المعتاد من المقر البابوي بالقاهرة بدون حضور أحد ، بدءًا من بعد غدٍ الأربعاء، على الهواء مباشرة على القنوات الفضائية القبطية.





وجه الطيار محمد منار وزير الطيران المدني إلى قيادات وزارة الطيران المدني بسرعة تقديم كافة التسهيلات اللازمة لسفر وعودة المصريين والأجانب من وإلى مصر قبل توقف حركة الطيران في المطارات المصرية مع التأكيد علي استمرار مصر للطيران وشركات الطيران المصرية الخاصة وشركات الطيران الأجنبية في تسيير رحلاتها الدولية لاستيعاب الأعداد الراغبة في السفر والوصول من وإلى المطارات المصرية قبل الموعد المحدد.





ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الاقتصادية بحضور محافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء والمسئولين.





قال طارق عامر محافظ البنك المركزي إن البنك اتخذ إجراءات احترازية قوية استباقا لما يحدث في الخارج، لافتا إلى أن أوضاعنا الاقتصادية قوية جدا.





كشف الإعلامي محمد فاروق، تفاصيل الأزمة التى نشبت فى مران الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بين رمضان صبحي وأليو بادجي.





يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تأثير إيقاف الدوريات في الوقت الحالي بسبب فيروس كورونا على عقود اللاعبين التي ستنتهي في الصيف المُقبل.







