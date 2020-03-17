قناة مصر التعليمية.. لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي: ذاكر دروسك عبر هذه الحلقات

أولًا: الصف الأول الثانوي 2020:

ثانيًا: الصف الثانى الثانوى 2020:

أولًا: المواد المشتركة:

ثانيًا: المواد العلمية:

ثالثًا: المواد الأدبية:

رابعًا: مواد اللغات:

وتحظى قناة مصر التعليمية حاليا باهتمام كبير من جانب طلاب المدارس المصريين وأولياء امورهم ، وذلك بعد بدء تطبيق قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد.





وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد كل ما تريد معرفته عن قناة مصر التعليمية :





* تعد قناة مصر التعليمية احدى قنوات النيل المتخصصة التي يتم بثها عبر القمر الصناعي نايل سات.





*اشتهرت قناة مصر التعليمية ببرنامج مدرسة على الهواء الذي يقدمه نخبة من المعلمين المختارين من وزارة التربية والتعليم.





* تم استحداث تردد جديد لقناة مصر التعليمية وهو تردد 12380 أفقي لعرض المواد الدراسية للمرحلة الابتدائية والإعدادية عربي ولغات.





* ستقدم قناة مصر التعليمية على هذا التردد الجديد خلال الاسبوع الجاري برامج تعليمية تختص بمرحلة التعليم الأساسي التي تشمل الصفوف من الأول الابتدائي وحتى الشهادة الإعدادية.





* بالنسبة لطلاب الثانوية العامة .. فيمكنهم متابعة قناة مصر التعليمية التي يتم بثها على رابط

11747 رأسي حيث سيتم عليها عرض المواد الدراسية للمرحلة الثانوية بصفوفها الثلاثة.





* سيقوم مديرو المدارس الإعدادية والثانوية باتخاذ اللازم نحو إعلام الطلاب بتوقيتات البرامج التعليمية المذاعة عبر القنوات التعليمية والتليفزيون.



