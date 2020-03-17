AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

قناة مصر التعليمية.. لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي: ذاكر دروسك عبر هذه الحلقات

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 08:00 ص
تعليق الدراسة
تعليق الدراسة
Advertisements
ياسـمين بدوي
كشفت إدارة عين شمس التعليمية عن روابط حلقات تعليمية مهمة تشرح مواد الصفين الأول والثاني الثانوي (العربي و اللغات) التي يتم إذاعتها على قناة مصر التعليمية ، ويمكن لمن يهمه الأمر متابعة هذه الحلقات التعليمية من خلال الضغط على الروابط التالية :

أولًا: الصف الأول الثانوي 2020:




ثانيًا: الصف الثانى الثانوى 2020:

أولًا: المواد المشتركة:

ثانيًا: المواد العلمية:

ثالثًا: المواد الأدبية:

رابعًا: مواد اللغات:

وتحظى قناة مصر التعليمية حاليا باهتمام كبير من جانب طلاب المدارس المصريين وأولياء امورهم  ، وذلك بعد بدء تطبيق قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد كل ما تريد معرفته عن قناة مصر التعليمية : 

* تعد قناة مصر التعليمية احدى قنوات النيل المتخصصة التي يتم بثها عبر القمر الصناعي نايل سات.

*اشتهرت قناة مصر التعليمية ببرنامج مدرسة على الهواء الذي يقدمه نخبة من المعلمين المختارين من وزارة التربية والتعليم. 

* تم استحداث تردد جديد لقناة مصر التعليمية  وهو تردد 12380 أفقي لعرض المواد الدراسية للمرحلة الابتدائية والإعدادية عربي ولغات.   

* ستقدم قناة مصر التعليمية على هذا التردد الجديد خلال الاسبوع الجاري برامج تعليمية تختص بمرحلة التعليم الأساسي التي تشمل الصفوف من الأول الابتدائي وحتى الشهادة الإعدادية.

* بالنسبة لطلاب الثانوية العامة .. فيمكنهم متابعة قناة مصر التعليمية التي يتم بثها  على رابط 
11747 رأسي حيث سيتم عليها عرض المواد الدراسية للمرحلة الثانوية بصفوفها الثلاثة.

* سيقوم مديرو المدارس الإعدادية والثانوية باتخاذ اللازم نحو إعلام الطلاب بتوقيتات البرامج التعليمية المذاعة عبر القنوات التعليمية والتليفزيون.

* تتم إعادة إذاعة البرامج من الساعة 6 مساءً حتى الساعة 2 صباحا، ثم من الساعة 2 صباحا حتى 9 صباح اليوم التالي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ائتلاف "معا نستطيع" يقترح تعديلات على جدول امتحانات الثانوية العامة

تدشين قناة تعليمية لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية بالمنوفية

حصريا لأبناء المنوفية.. تدشين قناة تعليمية خاصة لطلاب المحافظة

بعد تعليق الدراسة.. شاهد فيديوهات تعليمية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

الإعلان عن قناة تعليمية متخصصة لعرض المناهج الدراسية من المنزل.. أعرف التردد

بعد تعليق الدراسة.. اعرف مواعيد بث دروسك على قناة مصر التعليمية هذا الأسبوع

ترشيحاتنا

متى يكون النوم ناقضا للوضوء.. البحوث الإسلامية يجيب

النصر السعودي يطالب مدرب الفريق بضم ضاري العنزي

ملفتة وفورمال .. شاهد إطلالة ريم مصطفى فى أحدث جلسة تصوير

هؤلاء يحسبون أنهم يحسنون صنعا.. الإفتاء: فعل شائع بهذا العصر يجعلك واحدا منهم

17 مارس..ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك في زمن كورونا

كيف يساهم خفض الفائدة في دعم الاقتصاد المصري؟ البرلمان يجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفشي فيروس كورونا.. 10 طرق للعمل بكفاءة من المنزل

فى عيد ميلادها... 10 إطلالات ملفتة وضعت دينا الشربينى فى مواقف محرجة

سافر نجلها منذ 20 عاما.. قصة الحاجة عايدة ضحية الأمطار في الشرقية