قناة مصر التعليمية.. لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي: ذاكر دروسك عبر هذه الحلقات

كشفت إدارة عين شمس التعليمية عن روابط حلقات تعليمية مهمة تشرح مواد الصفين الأول والثاني الثانوي (العربي و اللغات) التي يتم إذاعتها على قناة مصر التعليمية ، ويمكن لمن يهمه الأمر متابعة هذه الحلقات التعليمية من خلال الضغط على الروابط التالية :
أولًا: الصف الأول الثانوي 2020:
ثانيًا: الصف الثانى الثانوى 2020:
أولًا: المواد المشتركة:
ثانيًا: المواد العلمية:
ثالثًا: المواد الأدبية:
رابعًا: مواد اللغات:
وتحظى قناة مصر التعليمية حاليا باهتمام كبير من جانب طلاب المدارس المصريين وأولياء امورهم ، وذلك بعد بدء تطبيق قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد.
وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد كل ما تريد معرفته عن قناة مصر التعليمية :
* تعد قناة مصر التعليمية احدى قنوات النيل المتخصصة التي يتم بثها عبر القمر الصناعي نايل سات.
*اشتهرت قناة مصر التعليمية ببرنامج مدرسة على الهواء الذي يقدمه نخبة من المعلمين المختارين من وزارة التربية والتعليم.
* تم استحداث تردد جديد لقناة مصر التعليمية وهو تردد 12380 أفقي لعرض المواد الدراسية للمرحلة الابتدائية والإعدادية عربي ولغات.
* ستقدم قناة مصر التعليمية على هذا التردد الجديد خلال الاسبوع الجاري برامج تعليمية تختص بمرحلة التعليم الأساسي التي تشمل الصفوف من الأول الابتدائي وحتى الشهادة الإعدادية.
* بالنسبة لطلاب الثانوية العامة .. فيمكنهم متابعة قناة مصر التعليمية التي يتم بثها على رابط
11747 رأسي حيث سيتم عليها عرض المواد الدراسية للمرحلة الثانوية بصفوفها الثلاثة.
* سيقوم مديرو المدارس الإعدادية والثانوية باتخاذ اللازم نحو إعلام الطلاب بتوقيتات البرامج التعليمية المذاعة عبر القنوات التعليمية والتليفزيون.
* تتم إعادة إذاعة البرامج من الساعة 6 مساءً حتى الساعة 2 صباحا، ثم من الساعة 2 صباحا حتى 9 صباح اليوم التالي.