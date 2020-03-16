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رياضة

أبراهيم الكفراوي يكشف تفاصيل جديدة في عضوية الأهلي قبل تطبيق الزيادة

الإثنين 16/مارس/2020 - 11:32 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد إبراهيم الكفراوي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، لا يتمنى أن تمتد فترة توقف النشاط الرياضي في مصر.

وقال الكفراي في تصريحات لبرنامج "ملك وكتابة" المذاع عبر قناة الأهلي:" نأمل أن تمر الأزمة على خير والأزمة عالمية وليست في مصر فقط".

وتابع:" الجميع أصبح يتابع ألعاب الصالات والألعاب الرياضية وليس كرة القدم فقط".

وأضاف:" ما يحدث من تطوير في الأهلي هو امتداد لعمل المجالس السابقة، والأهلي سباق في فكرة إنشاء فروع للنادي".

وأوضح:" لن يمتد باب الاشتراك في العضوية للنادي بالعضوية  القديمة لأن القرار جاء من الجمعية العمومية ويتبقي 15 يوم لغلق باب العضوية قبل زيادتها من بداية شهر إبريل".

وزاد:" اخر طلب عضوية رسمي سيتم استلامه يوم 30 مارس، وفي حالة عدم اتمام المقابلة الشخصية اللائحة تسمح بمرور شهر لحضور المقابله".

واستكمل:" عندم قام الأهلي بشراء أرض فرع مدينة نصر كان المتر بجنيه، وبعد الشراء ارتفع لـ100 جنيه، وعند وضع حجر الاساس ارتفع لألف جنيه، والأهلي بيعمل نقلة نوعية للأمكان التي يتواجد فيها".

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