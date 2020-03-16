ترامب يستعين بالجيش لبناء مستشفيات مؤقتة لمواجهة كورونا

لم يستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، احتمالية بناء "مستشفيات مؤقتة"؛ لمواجهة تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة.









وأعلن "ترامب"، أن الولايات المتحدة "تدرس" بناء مستشفيات مؤقتة للتعامل مع وباء كورونا، وردا على سؤال عن إمكانية طلب مساعدة الجيش "لبناء منشآت مؤقتة للمرضى"؛ قال "نحن نفكر في ذلك.. قد يكون ممكنا"، وفقا لصحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.









وتوقع الرئيس ترامب أن ينتهي خطر فيروس كورونا بحلول يوليو أو أغسطس المقبل، معلنا بدء اختبارات لتطوير لقاح ضد كورونا.









كما طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مواطنيه بتجنب التجمع لأكثر من 10 أشخاص، كإجراء وقائي لمكافحة فيروس كورونا.







