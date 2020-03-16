الأهلي يكشف موعد افتتاح فرع التجمع الخامس

أكد المهندس سامح علي كامل، المستشار الهندسي بالنادي الأهلي، أنه سيتم الانتهاء من المرحلة الأولي لفرع التجمع الخامس بعد عام ونصف.





وقال سامح في تصريحات لبرنامج "ملك وكتابة" المذاع عبر قناة الأهلي:" البنية التحتية لفرع التجمع سيتكون للفرع بأكمله وليس للمرحلة الأولى التي سيتم افتتاحها بعد 6 أشهر.





وتابع: "المرحلة الأولى تعد 80% من مساحة النادي الأهلي، وتشمل مجمع كبير لحمامات السباحة ومناطق لجلوس الأعضاء، ملاعب متنوعة ، ملاعب تنس، ملاعب كرة قدم وأكايمية، وشهر عقاري ومسجد ومبني اجتماعي، وجيم، وسيتم افتتاح الفرع بعد سنة ونصف".



