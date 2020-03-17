الاتحاد الأوروبي: 1% من الناتج الإجمالى دعما لمنطقة اليورو لمواجهة كورونا

قال وزراء مالية منطقة اليورو: إن المنطقة عبأت حتى الآن دعما ماليا يساوي واحدا بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لمساعدة الاقتصاد في مواجهة تداعيات وباء فيروس كورونا وتعهدوا بالمزيد إذا اقتضت الضرورة.

قال بيان مشترك صدر في نهاية اجتماع عن بعد ”قررنا، حتى الآن، إجراءات مالية بنحو واحد بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، في المتوسط، للعام 2020 دعما للاقتصاد."

وأضاف البيان "التزمنا، حتى الآن، بتقديم تسهيلات سيولة بما لا يقل عن عشرة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، تتكون من برامج ضمانات عامة وتأجيل مدفوعات ضرائب."

وتابع ”هذه الأرقام قد تصبح أكبر بكثير في المستقبل.“