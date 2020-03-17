عزل ذاتي .. خروج توم هانكس من المسشتفى بعد إصابته بـ كورونا

وذكر المتحدث الرسمي لتوم هانكس لصحيفة The Hollywood Reporter ان هانكس وزوجته غادرا الحجر الصحى وقررا ان يكملا علاجهما فى منزل فى استراليا وذلك تحت العزل الذاتي.

وأعلن النجم العالمي "توم هانكس"، اليوم الخميس، إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك خلال تواجده في أستراليا لتصوير فيلمه الجديد حول قصة حياة أسطورة الروك الراحل ألفيس بريسلي.





وقال "هانكس"، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، "مرحبًا أيها الأصدقاء، أنا وصديقتي ريتا هنا في أستراليا نشعر بتوعك بسيط كما لو كان لدينا أنفلونزا، كما نشعر بإنهاك شديد وحمى وبعض الرعشة".





وأضاف "بعد ذلك ذهبنا لإجراء اختبار واكتشفنا إصابتنا بفيروس كورونا".