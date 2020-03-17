تعرف على آخر موعد للتقديم بمسابقة العلوم البيولوجية بأكاديمية البحث

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن تنظيم اللجنة الوطنية للعلوم البيولوجية المشكلة بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا مسابقة للشباب بعنوان " المحميات الطبيعية في مصر ودورها في التنوع البيولوجى " الشباب من سن 15-21 سنة وذلك بإرسال المقال مرفقًا بصورة بطاقة الرقم القومى على العنوان الالكترونى: [email protected]
شروط ونظام المسابقة
- يتقدم المتسابق/ المتسابقة بمقال باللغة العربية لا يقل عن ألف كلمة ولا يزيد عن ألفى كلمة موضوعه هو المحميات الطبيعية في مصر ودورها في التنوع البيولوجى
- يسمح بالمشاركة بمقال واحد لكل متاسبق
- لا يقل عمر المتسابق عن 15 عامًا ولا يزيد عن 21 عام
- يرسل المقال على العنوان الالكترونى في موعد أقصاه 31 مارس 2020.. لمزيد
من المعلومات يرجى الدخول على هذا الرابط:
http://www.asrt.sci.eg/ar/index.php/news/item/829-2020-02-23-19-48-13