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تعليم

تعرف على آخر موعد للتقديم بمسابقة العلوم البيولوجية بأكاديمية البحث

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 06:04 ص
صدى البلد
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نهلة الشربيني
أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن تنظيم اللجنة الوطنية للعلوم البيولوجية المشكلة بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا مسابقة للشباب بعنوان " المحميات الطبيعية في مصر ودورها في التنوع البيولوجى " الشباب من سن 15-21 سنة وذلك بإرسال المقال مرفقًا بصورة بطاقة الرقم القومى على العنوان الالكترونى: [email protected]

شروط ونظام المسابقة

- يتقدم المتسابق/ المتسابقة بمقال باللغة العربية لا يقل عن ألف كلمة ولا يزيد عن ألفى كلمة موضوعه هو المحميات الطبيعية في مصر ودورها في التنوع البيولوجى

- يسمح بالمشاركة بمقال واحد لكل متاسبق


- لا يقل عمر المتسابق عن 15 عامًا ولا يزيد عن 21 عام

- يرسل المقال على العنوان الالكترونى في موعد أقصاه 31 مارس 2020.. لمزيد

من المعلومات يرجى الدخول على هذا الرابط:
http://www.asrt.sci.eg/ar/index.php/news/item/829-2020-02-23-19-48-13
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