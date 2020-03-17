عمر ربيع ياسين: سيد عبد الحفيظ يحذر لاعبي الأهلي الأجانب.. تفاصيل

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، حذر اللاعبين الأجانب من السفر خارج البلاد خلال فترة الراحة والتي تمتد 6 أيام وتنتهي يوم الأحد المقبل.





وأوضح عمر ربيع ياسين في برنامجه "نمبر وان" المُذاع على قناة "النهار"، أن عبدالحفيظ حذر الأجانب من السفر إلى بلادهم خوفًا من التأخر في العودة، في ظل قرار تعليق الطيران بداية من الخميس المقبل وحتى نهاية شهر مارس الجاري.





وتابع: "عبدالحفيظ قال للاعبين اللي هيسافر يرجع في ميعاد عودة الفريق للتدريبات وأي حد هيتأخر لأي سبب كان سيتم تطبيق اللائحة الداخلية عليه".