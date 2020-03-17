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اقتصاد

"المستثمرين الصناعيين" يطالب بتفعيل منظومة الشباك الواحد للحصول على التراخيص

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 08:01 ص
جنيدي
جنيدي
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محمد يحيي

أكد المحاسب محمد جنيدى رئيس النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين أهمية العمل على حل كافة مشكلات وتحديات القطاع الصناعي بصفة عامة، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل منظومة الشباك الواحد الخاصة بالحصول على التراخيص الصناعية.


وأشار في تصريحات له، إلى أهمية تكامل كافة أجهزة الدولة المتعاملة مع المستثمرين الصناعيين من خلال إيجاد منظومة حكومية متكاملة لتقديم الخدمات للمستثمر الصناعي وهو ما يسهم فى نمو الاستثمارات المحلية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية للعمل بالسوق المصري.


وشدد على إعادة تشغيل المصانع المتعثرة وتدشين استراتيجية للنهوض بالصادرات المصرية للأسواق الإفريقية خاصة صادرات الأدوية وتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتحقيق التكامل الصناعي مع الصناعات الكبيرة وتفعيل دور الوزارة فى تعزيز التنمية الصناعية بمحافظات الصعيد، بالإضافة إلى تفعيل دور مركز تحديث الصناعة فى مساندة الشركات للحصول على شهادات الجودة العالمية وتوفير مدخلات الإنتاج للصناعة الوطنية بالإضافة إلى توفير الأراضى الصناعية المرفقة للمستثمرين وتوفير منصات تسويقية لكافة الصناعات المصرية.

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