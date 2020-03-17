"المستثمرين الصناعيين" يطالب بتفعيل منظومة الشباك الواحد للحصول على التراخيص

أكد المحاسب محمد جنيدى رئيس النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين أهمية العمل على حل كافة مشكلات وتحديات القطاع الصناعي بصفة عامة، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل منظومة الشباك الواحد الخاصة بالحصول على التراخيص الصناعية.





وأشار في تصريحات له، إلى أهمية تكامل كافة أجهزة الدولة المتعاملة مع المستثمرين الصناعيين من خلال إيجاد منظومة حكومية متكاملة لتقديم الخدمات للمستثمر الصناعي وهو ما يسهم فى نمو الاستثمارات المحلية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية للعمل بالسوق المصري.



