5 قرارات.. العدل جروب يصدر بيانا لمواجه كورونا

أصدرت شركة العدل جروب، تعليمات من 5 بنود، للحد من انتشار فيروس كورونا، في لوكيشنات التصوير للمسلسلات، والتي تكتظ بالناس والممثلين والمجاميع وخلافه، وجاءت التعليمات كالتالى:





جاءت التعليمات كالتالي:





1 - ممنوع منعًا باتًا المصافحة بالتقبيل أو حتى باليد، بين فريق العمل.





2- احفظ مسافة لا تقل عن متر بينك وبين الآخرين.





3 - اتباع سبل النظافة الشخصية، بغسيل الأيدي بصفة مستمرة بالماء والصابون، أو مطهر يحتوي على كحول 70%، وعدم لمس العين.





4 - الرجاء إرتداء واقٍ للأنف والفم "كمامة".





5 - غطي فمك وأنفك أثناء السعال أو العطس، بثني الكوع أو بمنديل ورقي، ثم إلقاء المنديل فى سلة مهملات مقفلة، وبعد ذلك قم بغسل يدك بالماء والصابون، أو تطهيرها.





يشار إلى أن شركة العدل جروب تشارك في الماراثون الرمضانى المقبل بمسلسلين هما مسلسل "بـ 100 وش" للنجمة نيللى كريم، وآسر ياسين، وآخرون، تأليف أحمد وائل وعمرو الدالى، إخراج كاملة أبو ذكرى، ومسلسل "دهب ىعيرة" بطولة النجمة يسرا وحلا شيحة، وأخرون، تأليف أمين جمال وورشته الكتابية، وإخراج سامح عبد العزيز، والعملين انتاج مشرتك بين المتحدة للخدمات الأعلامية والعدل جروب