وكيل صحة الغربية: رفع حالة التأهب والطوارئ لمواجهة فيروس كورونا

أصدر الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية تعليماته للأطقم الطبية بالمستشفيات بالتدريب على كيفية التعامل مع حالة مشتبهة بالإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ وصول الحاله للاستقبال وفرز الحاله وعزله بعزل الاستقبال وانتقاله وصولا إلى غرفة العزل والتدريب علي كيفية ارتداء الزى الطبى المعقم وماسكات وواقى رأس وقفازات أثناء التعامل في حجرة العزل مع مسؤولي مكافحة العدوى بالمستشفيات وتحديد المسارات المتبعة لضمان سلامة وأمان المرضى والعاملين.





جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية للوقاية من أخطار كورونا.





وأضاف وكيل الصحة أنه تم رفع حالة الاستعداد والجاهزية القصوى بالمستشفيات مطالبا مواطنين الغربية بان يمارسوا حياتهم بشكل طبيعى مع أخذ الاحتياطات الواجبة دون خوف أو قلق أو التأثر بفزاعة الفيروس.



