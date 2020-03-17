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محافظات

إغلاق ٣٠ مقرا وسنتر للدروس الخصوصية فى كفرالزيات

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 01:03 ص
مدينة كفرالزيات
مدينة كفرالزيات
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احمد علي
أعلن الدكتور عثمان شعلان رئيس مركز ومدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية اليوم عن إغلاق 30 مركزا للدروس الخصوصية على مستوى المركز، من خلال الحملات المشتركة والتنسيقية مع الأجهزة الأمنية بالمركز منذ تفعيل القرار.

وأشار رئيس كفرالزيات، أنه تم تشميع تلك المراكز والسانتر الخاصة بمراحل الثانوي، والإعدادى، والابتدائي، بالشمع الأحمر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين من أصحابها.

وجاء ذلك  طبقا لتكليفات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية بتنفيذ قرار رئيس الوزراء بإغلاق تلك المراكز، في إطار الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا المستجد.
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