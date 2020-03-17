إغلاق ٣٠ مقرا وسنتر للدروس الخصوصية فى كفرالزيات

أعلن الدكتور عثمان شعلان رئيس مركز ومدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية اليوم عن إغلاق 30 مركزا للدروس الخصوصية على مستوى المركز، من خلال الحملات المشتركة والتنسيقية مع الأجهزة الأمنية بالمركز منذ تفعيل القرار.





وأشار رئيس كفرالزيات، أنه تم تشميع تلك المراكز والسانتر الخاصة بمراحل الثانوي، والإعدادى، والابتدائي، بالشمع الأحمر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين من أصحابها.



