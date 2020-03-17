حسين فهمي: سعاد حسني لم تنتحر.. فيديو

وأضاف حسين فهمي في حواره مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، قائلا:" سعاد حسني كانت مقبلة على الحياة ولم تفكر في الانتحار مطلقا".





وتابع حسين فهمي:" إذا كانت سعاد حسني تفكر في الانتحار؛ فكان من الممكن ان تتناول كميات كبيرة من الدواء الذي تأخذه بدلا من القفز من طابق مرتفع".



