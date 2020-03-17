AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

حسين فهمي: سعاد حسني لم تنتحر.. فيديو

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 03:02 ص
حسين فهمي
حسين فهمي
Advertisements
هاني حسين
قال الفنان حسين فهمي، إن الفنانة الراحلة سعاد حسني لم تنتحر، مضيفا:" عندما  ننظر إلى جوانب الحادث بالمنطق لا نرى أنه انتحار".

وأضاف حسين فهمي في حواره مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"،  قائلا:"  سعاد حسني كانت مقبلة على الحياة ولم تفكر في الانتحار مطلقا".

وتابع حسين فهمي:" إذا كانت سعاد حسني تفكر في الانتحار؛ فكان من الممكن ان تتناول كميات كبيرة من الدواء الذي تأخذه بدلا من القفز من طابق مرتفع".

وعلق الفنان حسين فهمي على أزمة أغاني المهرجانات، قائلا:" أزمة ملهاش لازمة والفنان هاني شاكر صديق عزيز ولكنني كنت أرى ضرورة احتواء مطربي المهرجانات".

وتابع حسين فهمي:"  اغاني المهرجانات ناجحة وتعبر عن قصة نجاح مثل أغنية بنت الجيران".

وأكمل حسين فهمي:"  يجب توجيه مطربي المهرجانات وعدم منعهم، أنا ضد المنع والرقابة في أي شيء، فالرقابة هي ضمير الفنان باعتباره ضمير الأمة والفنان هو القوة الناعمة".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في ذكرى ميلاد سعاد حسني.. ميريهان حسين تثير الجدل لهذا السبب

مصطفى كامل مهاجما المهرجانات: لن نبني أسماءنا على الإسفاف والابتذال

بعد قرار منع مطربى المهرجانات من الغناء.. محمد سلطان : قرار محترم .. وعزيز الشافعى : ضرورة التقنين وليس المنع .. وطارق الشناوى : قرار تعسفى ومتعنت

أخبار الفن.. منى فاروق والانتحار.. محامية أسرة قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف التطورات

مع ولا ضد.. تباين آراء الفنانين في قرار الموسيقيين منع مطربي المهرجانات من الغناء

مصطفى خاطر يعلق على أزمة منع أغاني المهرجانات

ترشيحاتنا

ممثلة روسية مصابة بكورونا تعرض مكافأة حميمية لمنقذها

أسامة هيكل للمواطنين: نأمل عدم تطبيق السيناريو الثالث بسبب كورونا .. شاهد

الأسبوعين الجايين الأخطر.. أحمد موسى للمصريين: اعتبروا نفسكم مصابين بـ كورونا واقعدوا في بيوتكم

سينتقل للزمالك.. عبدالله جمعة: صالح يحتاج إلى مدرب يحتضنه .. وفايلر يحاربه

حادث مروع.. العناية الإلهية تنقذ شريف سلامة من الموت.. فيديو

هل تخفض رواتب الموظفين بعد تطبيق قرار تقليل العاملين بسبب كورونا؟.. الحكومة ترد

AdvertisementS

عاجل.. قرار محتمل من وزير التربية والتعليم يهم الطلاب خلال أيام.. فيديو

الحكومة : تطبيق تخفيض عدد العاملين في المصالح الحكومية بشكل كامل الأربعاء

مش بسبب كورونا.. هاني الناظر يدعو للبقاء بالمنزل حتى يوم الجمعة

أسامة هيكل للمواطنين: نأمل عدم تطبيق السيناريو الثالث بسبب كورونا .. شاهد

اخبار الفن.. إصابة محمد حماقي بـ كورونا.. حادث مروع لـ شريف سلامة.. إجراء مفاجئ في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

المصائب لا تأتي فرادى.. كويكب صغير يضرب الأرض يوم 29 أبريل المقبل

بعد خطوبتهما.. قرار صارم من أحمد أبو هشمية عن زواجه من ياسمين صبرى.. شاهد

10 مواد بشأن قرار تخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية

محطات إنذار على حدود ليبيا والسودان.. حقيقة غزو الجراد لمصر.. تفاصيل

تفاصيل مثيرة عن خناقة رمضان وبادجي في مران الأهلي

وزيرة الصحة: وضع 300 أسرة تحت الحجر الصحي في الدقهلية .. فيديو

الصحة:وفاة اثنين واصابة 40 حالة جديدة بـ كورونا وإجراءات وقائية مشددة بـ 3 محافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس غريبة.. مى الغيطى تتألق فى أحدث جلسة تصوير

بعد زيادة سعر المطهرات.. إليك معقما منزليا رخيصا يقتل كورونا

بفستان جلد قصير.. زوجة مصطفى فهمى تستعرض أناقتها فى أحدث ظهور لها