حسين فهمي: سعاد حسني لم تنتحر.. فيديو

قال الفنان حسين فهمي، إن الفنانة الراحلة سعاد حسني لم تنتحر، مضيفا:" عندما ننظر إلى جوانب الحادث بالمنطق لا نرى أنه انتحار".
وأضاف حسين فهمي في حواره مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، قائلا:" سعاد حسني كانت مقبلة على الحياة ولم تفكر في الانتحار مطلقا".
وتابع حسين فهمي:" إذا كانت سعاد حسني تفكر في الانتحار؛ فكان من الممكن ان تتناول كميات كبيرة من الدواء الذي تأخذه بدلا من القفز من طابق مرتفع".
وعلق الفنان حسين فهمي على أزمة أغاني المهرجانات، قائلا:" أزمة ملهاش لازمة والفنان هاني شاكر صديق عزيز ولكنني كنت أرى ضرورة احتواء مطربي المهرجانات".
وتابع حسين فهمي:" اغاني المهرجانات ناجحة وتعبر عن قصة نجاح مثل أغنية بنت الجيران".
وأكمل حسين فهمي:" يجب توجيه مطربي المهرجانات وعدم منعهم، أنا ضد المنع والرقابة في أي شيء، فالرقابة هي ضمير الفنان باعتباره ضمير الأمة والفنان هو القوة الناعمة".