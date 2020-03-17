تعرف على موقف الموظفين حال تطور الإصابة بفيروس كورونا.. فيديو

طالب وزير الدولة لشئون الإعلام أسامة هيكل، المواطنين بعدم النزول في الشارع إلا للضرورة ، مشيرا إلى أن سلوك المصريين يجب تغييره خلال الأيام المقبلة.





وقال خلال مداخلة هاتفية بالإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "القاهرة الآن" المذاع عبر قناة "الحدث العربية"، إن بعض الدول "استهترت" بالأزمة وتفاقم الوضع لديها، مطالبا جميع المواطنين المصريين بعدم الاحتكاك وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.





وأشار أسامة هيكل إلى أن ما تفعله الجارديان جزء من الحملة السوداء التي يتم شنها على مصر، لافتا إلى أن العالم يعاني من أزمة، وأن الإجراءات التي تتخذها الدولة تتماشي مع منظمة الصحة العالمية.





وقال أسامة هيكل أن منظمة الصحة العالمية أنشأت ابلكيشن على الموبايل ويتم من خلالها تحديث عدد بيانات الإصابات والوفيات في العالم.





وأضاف أسامة هيكل أن السياح المتواجدين في مصر سيقضون إجازاتهم وسيخرجون من مصر في مواعيدهم الطبيعية، مشيرا إلى أنه سيتم تعقيم الفنادق والمدارس والجامعات.





وقال إن السيناريو الثالث القادم قد يكون قرار من الحكومة بعزل المواطنين وبقاءهم في منازلهم بشكل كامل في مصر، لكن نتمنى عدم اللجوء إليه، مطالبا جميع المصريين بالتكاتف وعدم الخروج وتفادي الأماكن التي بها تجمعات.





وأكد أن كل رب أسرة يجب أن يوعي أفراد أسرته وتوعيتهم من النظافة الشخصية وعدم النزول للشارع وغيره من الإجراءات التي يجب اتباعها وفقا لوزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.





وأوضح أسامة هيكل أن سلوك المواطن هو الأساسي في عدم لجوء الحكومة لهذا السيناريو الذي لا نتمنى أن يحدث نهائيا، مردفا: منحنا الطلاب اجازة والناس خدوا ولادهم ونزلوا المولات والأندية وده تصرف خاطئ".





وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، الذي يأتي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.