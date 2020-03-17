ضبط مصنع مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالغربية

شن محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين محافظة الغربية حملة مكبرة على عدد من المصانع غير المرخصة، وتستخدم خامات مجهولة.





وتم ضبط "إيهاب .م "وشركاه أصحاب أصحاب مصنع لتصنيع وتعبئة مستحضرات التجميل بناحية قرية خرسيت التابعة لمركز طنطا لإنتاج وتعبئة بودرة تلك وفازلين طبى وجلسرين، من خامات مجهولة المصدر ،والغير صالحة للاستخدام الآدمى، علاوة على تدوينهم بيانات وهمية، على تلك المنتجات وعدم وجود تصريح من وزارة الصحة.



