ضبط مصنع مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالغربية

شن محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين محافظة الغربية حملة مكبرة على عدد من المصانع غير المرخصة، وتستخدم خامات مجهولة.
وتم ضبط "إيهاب .م "وشركاه أصحاب أصحاب مصنع لتصنيع وتعبئة مستحضرات التجميل بناحية قرية خرسيت التابعة لمركز طنطا لإنتاج وتعبئة بودرة تلك وفازلين طبى وجلسرين، من خامات مجهولة المصدر ،والغير صالحة للاستخدام الآدمى، علاوة على تدوينهم بيانات وهمية، على تلك المنتجات وعدم وجود تصريح من وزارة الصحة.
كما ضبط ٥٠ شيكارة معبأة ببودرة بيضاء مجهولة المصدر زنة الشيكارة٢٥ كيلو جرام، تستخدم في تعبئة بودرة تلك الأطفال، و ٢ برميل صاج معبأة بالفازلين المجهول المصدر زنة كل برميل ١٩٠كيلو جرام، تستخدم في تعبئة عبوات الفازلين الطبي ٢٥ ألف كيس معبأة ببودرة تلك اطفال غير صالحة للاستخدام الآدمي زنة كل كيس ٦٠جرام، ٤٨٠٠علبة بودرة تلك أطفال زنة كل علبة ٢٠٠ جرام غير صالحة للاستخدام الآدمي، و٢٩ ألف كيس فازلين طبي غير صالح للاستخدام الآدمي سعة كل كيس ٣مللى وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات تلك وقائع وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.