مصطفى أبو فاوى الخطيب يكتب: "شباب أبومناع" بمثل هؤلاء تبنى الأوطان









أبومناع قرية في مركز دشنا بمحافظة قنا في صعيد مصر، وقد سميت بهذا الاسم لممانعتها ومقاومتها الشديدة للحملة الفرنسية، حيث خاض أهلها مقاومة شديدة ضد الاحتلال باستخدام الهراوات والفؤوس وعدد قليل من البنادق البدائية متحصنين بجبلها الشامخ الذي ظل عبر السنين شاهدًا على عظمة أبنائها وصلابتهم.

المناعية وكما عرفوا بصلابتهم ومنعتهم ومقاومتهم، عرفوا أيضًا بتماسكهم وتكافلهم، فوضعوا فيما بينهم نظامًا اجتماعيًا يقوم على التعاون والتكامل، حيث يجتمع كبار القبائل لحل كل المشكلات التي قد تواجه القرية، ولا يسمحون لأي مشكلة بين أي اثنين من أبناء القرية بأن تعكر السلم الاجتماعي الذي تتميز به بلدتهم، كما يعرف عن أبومناع العلاقة الأخوية التي تربط بين المسلمين والمسيحيين من أبناء القرية، فلم يحدث أبدًا عن عرفت القرية طريق النزاعات والفتن الطائفية، فهي تمثل بحق نموذج للمواطنة الكاملة التي تساوي بين جميع أبنائها ولا تفرق بينهم.

التعاون والتكافل بين أبناء أبومناع يجعل منها نموذجًا ومثالًا يحتذى في القرى المصرية، فقد كانوا دائمًا أصحاب مبادرات ذاتية للتنمية المجتمعية، فلك ان تتخيل أن أبناء أبومناع بالجهود الذاتية أسسوا في الستينات واحدًا من أوائل المعاهد الأزهرية في محافظة قنا، والعديد من المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية في وقت كانت المدارس لا تكاد توجد إلا في عواصم المحافظات، أما أبناء القرى فكانوا قد يمشون لساعات سيرًا على الأقدام كي يواصلوا تعليمهم، ولا يستطيع أن يفعل ذلك إلا عدد قليل جدًا.

إن التكاتف والتعاون بين أبناء أبومناع طبيعة يتوارثها الأبناء من الآباء والأجداد، فقد قرر الشباب في أبومناع مواصلة مسيرة العطاء لبلدهم وأسسوا اتحاد شباب أبومناع، فعملوا من خلاله لأجل أهلهم وبلدهم بعيدًا عن أية انتماءات، وهم يبذلون في سبيل ذلك من وقتهم ومالهم، وفي كثير من المرات يضطرون إلى السفر لمسافات والمبيت خارج بيوتهم، وذلك كله دون انتظار أية مكافاءات سوى سعادة أهلهم وحل مشكلاتهم.

طموحات هؤلاء الشباب وعزيمتهم وتوفيق الله لهم مكنهم من تحقيق العديد من الإنجازات، بالتعاون مع الجهات المعنية التي تقدر جهد هؤلاء الشباب وتتعاون معهم، ويلتف حولهم كل أهالي أبومناع، وكان آخر ما أنجزه الشباب هو بناء وحدة متكاملة للغسيل الكلوي، وعيادات تخصصية، بالجهود الذاتية الكاملة لأهالي أبومناع، وقد تبرع لبنائها كل أهالي القرية، لم يتخلف فرد واحد عن أن يدفع ما عليه لإتمام هذا الصرح.

ولا زال هؤلاء الشباب يبذلون ويعملون دون انقطاع، وهم لا يريدون جزاء ولا شكورًا، إلا أن إبراز جهدهم وتسليط الضوء على هذا النموذج المشرف لشباب مصر أمر في غاية الأهمية؛ ليكونوا قدوة لغيرهم في البذل والعطاء، وكما قال عميد الأدب العربي طه حسين بورك في من جمع بين همة الشباب و حكمة الشيوخ، ولأن هذه المقولة تنطبق على شباب أبومناع نقول، بورك في شباب أبومناع.



