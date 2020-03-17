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تعليم

طب حلوان تتابع فعاليات مسابقة اعرف الدنيا حواليك

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 03:03 ص
جامعة حلون
جامعة حلون
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كريم ناصر
أعلنت لجنة الأسر باتحاد طلاب كلية الطب جامعة حلوان، عن مسابقة جديدة بعنوان "اعرف الدنيا حواليك". 

وتدور المسابقة حول أسئلة متعلقة بالمعلومات العامة عن جميع بلدان العالم، يتم طرحها على الطلاب بشكل أسبوعي، مشيرًا إلى أن الطالب الفائز سيجرى تكريمه على مستوى الكلية. 

ويتم إقامة المسابقة فى اطار توسيع فكر الطلاب والإلمام بثقافات البلدان الأخرى والترفيه عنهم خلال فترة الفصل الدراسي الثاني لإزالة الضغوط النفسية والدراسية. 

الجدير بالذكر أن كلية الطب جامعة حلوان تشارك بحملة "فضفض معانا" التى أسسها اتحاد طلاب الجامعة لمساعدة الطلاب لإزالة الضغوط النفسية ومعالجة بعض الأمراض النفسية والمعتقدات الخاطئة عنها.
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