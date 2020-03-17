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حماية المستهلك: إجراءات رادعة ضد المخالفين والمتلاعبين بالأسعار

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 04:04 ص
راضي عبد المعطي
راضي عبد المعطي
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هاني حسين
قال اللواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك، إن غرفة عمليات الجهاز منعقدة؛ لمتابعة إجراءات متابعة الأسواق، لمنع المتلاعبين بالأسعار من استغلال الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا .

وأضاف راضي عبد المعطي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، : "19588 خط ساخن وخدمة المواطن رقيب عبر الواتساب لتلقى شكاوى المستهلكين من ارتفاع الاسعار  او التعرض لممارسات سلبية ضارة او ووجود أماكن تحجب السلع عن التداول خاصة الكمامات والمنظفات والمطهرات".

وتابع راضي عبد المعطي: "اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين وقانون حماية المستهلك يجرم حبس السلع عن التداول لتعطيش السوق".

وأكمل راضي عبد المعطي: "فريق العمل متواجد في كل المحافظات وفي محافظة الفيوم  تم ضبط  مكان يبع الكمامات و المنظفات مجهولة المصدر في محاولة لاستغلال المواطنين".

ولفت راضي عبد المعطي:"   الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية بشكل متميز والحكومة لا تتردد في اتخاذ قرارات للحفاظ على حياة المواطنين".
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