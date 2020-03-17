100 دولار.. أبو هشيمة يكشف عن أول راتب تقاضاه.. فيديو

كشف رجل الأعمال الشهير أحمد أبو هشيمة، عن بدايته في مجال "البزنس"، مؤكدا أنه كان يعمل في أحد البنوك.





وقال أبو هشيمة، فى حواره لقناة "أر تي أون لاين"، إنه :"بدأت أتمرن في بنك وكنت باخد 100 دولار في الشهر، وكنت بخلص شغلي بدري جدا، والد صديقي كان من كبار صناعة الحديد في مصر وفكرت معه في مشروع ملابس ولكن عملنا في مجال الحديد وكان هدفي ان يكون لدي عمل خاص".





وأضاف رجل الأعمال، :"بدأت بـ 1200 جنيه في مجال الحديد، ولما اشتغلت في الحديد كان حلمي أبقي حاجة، ولما بقيت تاجر حلمت أن اكون عندي مصنع حديد، ومسكت أول مليون جنية في يدي بعد عام من عملي في مجال الحديد".

ووجه رجل الأعمال نصيحة للشباب، قائلًا :":بلاش تحلم وانت قاعد في السرير، واتحرك ولازم يكون عندك فكرة، واستمع لأراء الجميع، وفي حالة التنفيذ حط في دماغك انك من الممكن تفشل، وتوقع أقل النتائج، واللي يفشل ده راجل هينجح هينجح".