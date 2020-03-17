توك شو.. تعرف على خسائر الدولة بسبب كورونا.. أحمد موسى يعلن الطوارئ لمواجهة الفيروس

نشر موقع "صدى البلد"، أمس الاثنين مجموعة من الأخبار المهمة من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرزها:









قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن السائحين الموجودين في مصر لن يغادروا قبل يوم الخميس القادم، موضحا أن نسبة إلغاء الحجوزات تخطت 60% بسبب فيروس كورونا.





وأضاف مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى مقدمة برنامج القاهرة الان والمذاع عبر قناة الحدث العربية، أن نسبة قدوم السياحة الي مصر انخفضت لأقل من الثلث بسبب الفيروس؛ منوها بأن متوسط الخسائر حوالى مليار دولار شهريا ولكن الأهم صحة المصريين.













قال محمد منار عنبة وزير الطيران المدني: إن يوم الخميس القادم الساعة 12 ظهرا سيكون نهاية العمل بالطيران وبعدها سيتم عمل تعليق كما أن السياح الموجودين في مصر يتمكنوا من العودة إلى أوطانهم بعد انتهاء برامجهم السياحية.





وأضاف محمد منار عنبة خلال مداخلة هاتفية في برنامج كل يوم المذاع علي قناة أون إى، أن هناك العديد من الدول لا نستطيع أن نطير لديهم بسبب توقف حركة الطيران التي كانت ضمن الإجراءات الاحترازية التي قاموا بها بسبب فيروس كورونا وهذا بسبب الظروف الاستثنائية.





بنت الجيران قصة نجاح.. حسين فهمي يصدم الجميع برأيه في مطربي المهرجانات





علق الفنان حسين فهمي على أزمة أغاني المهرجانات، قائلًا "أزمة ملهاش لازمة والفنان هاني شاكر صديق عزيز ولكنني كنت أرى ضرورة احتواء مطربي المهرجانات".





وأضاف حسين فهمي، في حواره مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، "مطربو المهرجانات ناجحون ويواكبون العصر الذي نعيشه حاليا".













كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن قرار محتمل يهم الطلاب خلال الفترة المقبلة.





وأكد طارق شوقي أن ظروف أزمة فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا قد تكون سببا في تمديد وقف الدراسة لمدة أكبر من أسبوعين.





وأضاف شوقي، في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدم برنامج «القاهرة الآن»، المذاع عبر شاشة «العربية الحدث»، مساء اليوم الاثنين، قرار تمديد فترة الإجازة مجددا قرار الدولة وليس قرار وزير واحد، وقرار الإجازة لمدة أسبوعين قد يتم تمديده، لافتا إلى أن الوزارة مستعدة بسيناريوهات حال تمديد تعليق الدراسة.













ظهر الإعلامي تامر أمين، خلال تقديمه حلقة اليوم الإثنين من برنامجه بحوزته كحول طبي، مردفا "دخلنا فى الجد اللى مافيهوش هزار".





وقام الإعلامى تامر أمين، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" والمذاع عبر قناة "النهار"، بتطهير يديه على الهواء، مرددا "دى اولي القرارات فى الوضع اللى بقينا فيه ده".













قال الإعلامي أحمد موسى، أن العاملين بالقطاع الخاص يتخطى الـ 20 مليون مواطن، موضحا أنه يجب اتخاذ إجراء عاجل خوفا من فيروس كورونا خاصة وأن العاملين بالقطاع العام تم تنظيم علمهم لمدة 15 يوما.





واستنكر خلال حلقة اليوم من برنامج « على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، من إقامة حفلات خلال الفترة القادمة؛ مرددا: « البلد قائمة على رجليها عشان تواجهة كورونا ودول عايزين الناس تروح ترقص وتسهر وتصيب الباثي بكورونا».













قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة تبذل مجهودا كبيرا في إجراء تتبع كل المصابين وكل المخالطين لهم، ويتم ترقب حركاتهم وتوجهاتهم في فترة المرض.









وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، «الموضوع وباء عالمي ومينفعش ناخذه باستهتار، ومش عايزين ندخل في سيناريو إيطاليا وبريطانيا.. ولازم نلتزم لمواجهة الفيروس قبل الانتشار».













قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة لا تخفي الأرقام الصحيحة للمصابين بفيروس كورونا، وأعلنت منذ قليل زيادة أعداد المصابين بعد ثبوت تحاليل إيجابية لـ 40 مصابا جديدا.









وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» الذي يقدمه أحمد موسى، أن الجماعة الإرهابية تشيع كذبا وافتراءً أن مصر بها الآلاف من حالات كورونا، مرددًا «مشفتش حقارة أكثر من كدا عايزين الناس تموت عشان هما بره.. وبعدين الوباء عالمي ولا أنتمي المرض والإيذاء إلى أي دولة».









قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مصر لديها 26 مستشفى لاستقبال المصابين بفيروس كورونا، موضحًا أن انتشار المرض في مصر بطيء مقارنة بدول أوروبية.













قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية جاهزة للتعامل مع كافة السياريوها في مواجهة فيروس كورونا، موضحا أن كل القرارات استباقية مثل تعطيل الدراسة.





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج « على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن قرار تعطيل الدراسة جاء في الوقت المناسب لمنع انتشار كورونا بين الطلاب، مرددا: «نحن لا ننظر حدوث المشكلة».