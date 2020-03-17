اتكلم مع الحرامي وساب المحضر.. كيف تصرف فريد شوقي عندما تعرضت فيلته للسرقة.. فيديو

قالت الفنانة رانيا فريد شوقي، إن والدها الراحل فريد شوقي كان بسيطا في التعامل معنا على الرغم من أنه كان قيمة فنية كبيرة .





وأضافت رانيا فريد شوقي في حوارها مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" عمري ما شفته يتعالى على أحد وفريد شوقي كان نجم من الشعب والجمهور هو السبب في شهرته ونجوميته".





وتابعت رانيا فريد شوقي:" فريد شوقي يحب الناس ومهموم بقضايا المجتمع بشكل كبير وكان يحب التحدث مع أي فرد في الشارع".



