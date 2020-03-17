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توك شو

اتكلم مع الحرامي وساب المحضر.. كيف تصرف فريد شوقي عندما تعرضت فيلته للسرقة.. فيديو

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 03:53 ص
رانيا فريد شوقي
رانيا فريد شوقي
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هاني حسين
قالت الفنانة رانيا فريد شوقي، إن والدها الراحل فريد شوقي كان بسيطا في التعامل معنا على الرغم من أنه كان قيمة فنية كبيرة .

وأضافت رانيا فريد شوقي في حوارها مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" عمري ما شفته يتعالى على أحد وفريد شوقي  كان نجم من الشعب والجمهور هو السبب في شهرته ونجوميته".

وتابعت رانيا فريد شوقي:"  فريد شوقي يحب الناس ومهموم بقضايا المجتمع بشكل كبير وكان يحب التحدث مع أي فرد في الشارع".

وأكملت رانيا فريد شوقي،:" تعرضت الفيلا في يوم للسرقة وتوجه والدي إلى القسم وطلب من الضابط الجلوس مع الحرامي  وساب المحضر وفضل يتكلم مع الحرامي في أمور كثيرة غير السرقة"، مضيفة:"  فريد شوقي عمل قوانين  من خلال أعماله الفنية".
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