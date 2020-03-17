داعية: توقفوا عن ادعاء أن فيروس كورونا غضب من الله.. فيديو

قال الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي، إن مصر هي الدولة الوحيدة التي مر بها النبي في ليلة الإسراء والمعراج وصلى بها ركعتين وقال لجبريل، أين أنا: قال، أنت بالأرض المباركة أنت بمصر، فدعا لها النبي.





وأضاف، أبو بكر، في لقائه على فضائية "النهار"، أن مصر هي البلد الوحيد من جملة بلاد العالم التي لم تتلوث أيدي أبنائها بدماء أهل البيت الأطهار بل كانت لأهل البيت مأوى ومستقبلا.





وأشار إلى أن الله لم يخلقنا كى يعذبنا أو يغضب علينا حتى نقول أن فيروس كورونا هو غضب من الله- تعالى- علينا ، مناشدا الناس بالتوقف عن هذه الأقاويل.





وأكد أن صوت الرعد الشديد هو صوت الحمد لله، لقوله- تعالى- "ويسبح الرعد بحمده"، منوها بأن بعض الناس يتمنون موتة الشهداء، ولا يقدرون على حمل السلاح لمواجهة الأعداء ، فيرسل الله لهم الابتلاءات؛ فيصطفيهم ويمنحهم ميتة الشهداء.



