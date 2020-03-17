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رياضة

رئيس نادي برشلونة يوجه نصيحة للجماهير بسبب فيروس كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 03:03 ص
صدى البلد
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إسماعيل محمود

وجه جوزيب ماريا بارتيميو، رئيس نادي برشلونة الإسباني، رسالة لجماهير فريقه، بخصوص فيروس كورونا المستجد "كوبيد 19".


وقال بارتيميو في تصرييحات لصحيفة موندو ديبرتيفو الإسبانية: أناشد جميع سكان مدينة برشلونة، حان الوقت للإصغاء والبقاء في المنزل، يجب عليكم اتباع التعليمات، ابقوا في المنزل ولا تخرجوا منه إلا للضرورة القصوى."


وأضاف: "المسئولية عليكم وعلينا نادي برشلونة، سنحاول المساعدة بقدر الإمكان لتخطي تلك المحنة والقضاء على ذلك الوباء، ابقوا في منازلكم رجاءً.


يذكر أنه تم إيقاف الدوري الإسباني لمدة أسبوعين بسبب تفشي فيروس كورونا.

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