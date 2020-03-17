سفير مصر في السودان: فتح المعابر استثنائيا 48 ساعة لعودة العالقين

قال السفير المصري في السودان حسام عيسى إنه جرى فتح المعابر البرية بين البلدين بشكل استثنائي اليوم، من أجل إعادة العالقين من الجانبين، كل إلى بلده، لافتا إلى أن المعابر ستعمل غدا وفقا لتلك الآلية.





وأضاف السفير حسام عيسى - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط- أنه جرى الاتفاق على فتح المعابر استثنائيا لمدة يومين، لعودة العالقين السودانيين في مصر إلى بلدهم، وكذلك عودة المصريين العالقين إلى مصر، موضحا أن هذا القرار يشمل المواطنين وأيضا الشاحنات.





وأشاد عيسى بتعاون السلطات السودانية في هذا الصدد، والتنسيق الذي جرى بين سلطات البلدين على المعابر من أجل إدخال كافة العالقين.





وناشد كافة المصريين في السودان الراغبين في العودة إلى مصر، بالتوجه غدا إلى المعابر، لأنه سيتم بعد ذلك إغلاقها لأجل غير مُحددد، تنفيذا للتعليمات الصادرة في البلدين من أجل مواجهة فيروس كورونا.





وأعرب عن أمله في أن يتوجه أي مصري في السودان يرغب في العودة إلى مصر أو الشاحنات المصرية المتواجدة في الأراضي السودانية، (بالتوجه) إلى المعابر الحدودية في أسرع وقت ممكن من أجل إنهاء إجراءات سفرهم إلى مصر.