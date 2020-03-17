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أخبار العالم

إغلاق كنائس ومساجد ونوادٍ.. إجراءات عاجلة من ألمانيا لمواجهة كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 02:48 ص
صدى البلد
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شريف سيد
حظرت الحكومة الألمانية التجمعات في الكنائس والمساجد والمعابد اليهودية، كما أمرت بإغلاق المتاجر غير الضرورية والملاعب، وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد. 

وقررت الحكومة الإبقاء على محلات السوبر ماركت والبنوك ومكاتب البريد مفتوحة، وتهدف القيود الشاملة  إلى الحد من الاتصال الاجتماعي في الأماكن العامة، إلا أنها ستترك معظم المواقع من المتاحف إلى حمامات السباحة إلى صالات الألعاب الرياضية مغلقة.

وبموجب هذا القرار، يجب إغلاق الحانات والنوادي والمسارح وحدائق الحيوان وبيوت الدعارة. كما يجب التوقف عن التجمعات في الكنائس أو المساجد أو المؤسسات الدينية الأخرى ، وفي النوادي الرياضية والاجتماعية.

وقالت مصادر حكومية إن حكومة ألمانيا تتوقع أن ينكمش الاقتصاد هذا العام بسبب فيروس كورونا، مضيفة أن الأزمة ستخفض على الأرجح حصيلة الضرائب وتتطلب زيادة الإنفاق العام.

تقدم وزارة المالية خطة أولية لميزانية 2021 والخطط المالية متوسطة الأجل للفترة حتى 2024 يوم الأربعاء، لكن هذا لن يأخذ في الحسبان زيادة الإنفاق العام بسبب أزمة الفيروس، حسبما ذكر مسؤولان كبيران اشترطا عدم نشر اسميهما. 

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