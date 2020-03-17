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توك شو

الزواج قريبا..أحمد أبو هشيمة:أعيش قصة حب مع ياسمين صبري.. فيديو

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 03:35 ص
صدى البلد
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عادل نصار

كشف رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، تفاصيل علاقته بالفنانة ياسمين صبري، مؤكدا أنه على علاقة حب بالفنانة الشهيرة.


وأضاف أبو هشيمة، فى حواره لقناة "روسيا اليوم"،:«في البداية ومش بحب اتكلم عن حياتي الخاصة كتير وأحب أكتم عليها، وأعلنت عن خطبتي بالفنانة ياسمين صبري، وهذا الأمر حقيقي وليس إشاعة».


وأضاف رجل الأعمال المتخصص فى صناعة الحديد :«حفل الزواج سيكون قريبًا والخطوبة مش هنطول فيها، وانا مش محتاج اتكلم عن حياتي الخاصة للجماهير والمتابعين».

وتداول البعض خبر خطوبة الفنانة الشهيرة ياسمين صبري من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، خلال الفترة الماضية.

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