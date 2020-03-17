وزير الإعلام: تعليق الطيران يبدأ الخميس لإعطاء المصريين بالخارج فرصة للعودة..فيديو

هم المخالطين الأجانب للمصريين . قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إن قرار تعليق الطيران سيبدأ من يوم الخميس وهذا لإعطاء المصريين في الخارج فرصة للعودة قبل تعليق الطيران لأن سبب العدوى بفيروس كورونا الأجانب









وأضاف أسامة هيكل خلال مداخلة هاتفية في برنامج كل يوم المذاع علي قناه اون أى ، أن عدد المصابين بـ فيروس كورونا في مصر يتزايد بسبب مخالطة المصريين للأجانب المصابين كما ان عدد المصريين المصابين وصل إلى 77 مصابا.









واوضح اسامة هيكل ، أن عدد المصابين في مصر اجانب ومصرين وصل إلى 105 وهذا نتج عنه امرين الاول هو ان يتوقف انتشار المرض والثاني هو عدم اصابة اي سائح في مصر .









وتابع أسامة هيكل ، أن ما نقوم به هو خطوات استباقية حتى يتحمل المواطنين مسؤوليتهم مع الحكومة وذلك لان الحكومة دورها هو ان تضع الإجراءات ولكن في مثل هذه الأزمات المواطن علية الدور الأساسي مثلما فعلنا في السيول .









واستكمل اسامة هيكل ، أن مصر من ضمن الدول منخفضة الإصابة بكورونا ولكن يجب الإسراع في وضع الخطوات الاحترازية حتي نعمل علي تقليل العدد قدر المستطاع .









وأشار إلى أن وقف الطيران جاء للحفاظ علي المواطنين المصريين ولكن هذا لن يصح دون أن يتعاون المواطن مع الحكومة كما ان قرار وقف الطيران يبدو انه سهل لكنه صعب جدا مع دولة تعاني من المشاكل الاقتصادية وهذا هدفه الحفاظ على المواطن .











