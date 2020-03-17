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توك شو

عبير فريد شوقي: كنت بتوصف أنا ورانيا بـ فاتن حمامة وهند رستم

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 06:10 ص
صدى البلد
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هاني حسين
قالت المخرجة عبير فريد شوقي ابنة الفنان الراحل فريد شوقي، إنه كان يطلق عليها هي وشقيقتها الفنانة رانيا فريد شوقي لقب "فاتن حمامة وهند رستم".

وأضافت عبير فريد شوقي في حوارها مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"، :"  زمان كان في ناس كتير بتيجي البيت عندنا، وكتبنا على الباب فريد شوقي متاح 24 ساعة ".

ومن جهتها قالت الفنانة رانيا فريد شوقي، إن الراحل فريد شوقي  كان بسيطا في التعامل معنا على الرغم من أنه كان قيمة فنية كبيرة .

وأضافت رانيا فريد شوقي، :" عمري ما شفته يتعالى على أحد وفريد شوقي  كان نجم من الشعب والجمهور هو السبب في شهرته ونجوميته".

وتابعت رانيا فريد شوقي:"  فريد شوقي يحب الناس ومهموم بقضايا المجتمع بشكل كبير وكان يحب التحدث مع اي فرد في الشارع".

وأكملت رانيا فريد شوقي،:" تعرضت الفيلا في يوم للسرقة وتوجه والدي إلى القسم وطلب من الضابط الجلوس مع الحرامي  وساب المحضر وفضل يتكلم مع الحرامي في أمور كثيرة غير السرقة"، مضيفة:"  فريد شوقي عمل قوانين  من خلال أعماله الفنية".
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