أحمد أبوهشيمة يفجر مفاجأة عن إصابة كريستيانو رونالدو بفيروس كورونا.. فيديو

كشف رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، مفاجأة عن إصابة صديقه لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو الشهير، بفيروس كوفيد 19 المعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.





وقال أبو هشيمة، فى حواره مع قناة "روسيا اليوم": "تربطني علاقة صداقة قوية برونالدو، وباحترمه واحترم شخصيته جدا، وهو صديق عزيز علي"، متابعا: " رونالدو غير مصاب بفيروس كورونا، وبصحة جيدة، ووالدته مصابة بفيروس كورونا المستجد وفي طريقها للشفاء".





وتابع: "هو مش عازل نفسه في جزيرة كما يُشاع، وعايش الآن في مدينة مديرا التي ولد بها، وهيفضل هناك لحد لما القلق المتعلق بكورونا يخلص".