حي الدقي يشن حملة مكبرة على المقاهي لمتابعة تنفيذ قرار منع الشيشة

شن حي الدقي، برئاسة أحمد عبد الفتاح رئيس الحي، حملة مكبرة على جميع المقاهي بالتنسيق مع شرطة المرافق؛ لمتابعة تنفيذ قرار محافظ الجيزة أحمد راشد بشأن منع تداول (الشيشة) نهائيا، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية؛ وذلك في إطار مواجهة فيروس (كورونا).





في سياق آخر، أجرى إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، جولة ميدانية، لمتابعة أعمال رفع مياه الأمطار بمركز ومدينة العياط؛ لتفقد أعمال شفط المياه، والتأكد من توزيع الشفاطات وتمركزها بالقرب من أماكن تجمعات مياه الأمطار؛ لضمان سهولة الانتقال إليها في حالة الاحتياج، وكذلك أعمال رفع مخلفات وتجريد الطرق والشوارع نتيجة آثار سوء الأحوال الجوية؛ لتسهيل حركة المرور بعد رفع تجمعات المياه.





وتفقد نائب المحافظ أعمال شفط مياه الأمطار بطريقي (مصر- أسيوط) السريع والمريوطية، وشارع الجمهورية بنطاق مركز ومدينة العياط.



